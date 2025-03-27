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В Чувашии за пять лет капитально отремонтировали 111 школ - 27.03.2025, ПРАЙМ
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В Чувашии за пять лет капитально отремонтировали 111 школ
В Чувашии за пять лет капитально отремонтировали 111 школ - 27.03.2025, ПРАЙМ
В Чувашии за пять лет капитально отремонтировали 111 школ
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту России Владимиру Путину, что за пять лет в регионе было капитально отремонтировано... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T01:32+0300
2025-03-27T01:32+0300
экономика
россия
москва
чувашия
рф
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту России Владимиру Путину, что за пять лет в регионе было капитально отремонтировано 111 школ и девять построено. В среду вечером президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Николаевым, который доложил главе государства о социально-экономических показателях региона. "Мы за это время (с 2020 года - ред.) построили девять школ, но капитально отремонтировали 111 школ. Причем капитально отремонтированные школы, они становятся практически как новые. Тем более мы в рамках нашего регионального стандарта после капитального ремонта здания на следующий год полностью благоустроим территорию, то есть стадион, воркаут-зона, зоны рекреации и так далее. У нас разработан стандарт, в зависимости от масштаба школы, какие здесь должны быть элементы, в том числе с требованием антитеррористической защищенности" - сказал Николаев.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Чувашия, РФ, Владимир Путин
01:32 27.03.2025
 
В Чувашии за пять лет капитально отремонтировали 111 школ

Глава Чувашии Николаев доложил Путину, что за пять лет в регионе отремонтировали 111 школ

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту России Владимиру Путину, что за пять лет в регионе было капитально отремонтировано 111 школ и девять построено.
В среду вечером президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Николаевым, который доложил главе государства о социально-экономических показателях региона.
"Мы за это время (с 2020 года - ред.) построили девять школ, но капитально отремонтировали 111 школ. Причем капитально отремонтированные школы, они становятся практически как новые. Тем более мы в рамках нашего регионального стандарта после капитального ремонта здания на следующий год полностью благоустроим территорию, то есть стадион, воркаут-зона, зоны рекреации и так далее. У нас разработан стандарт, в зависимости от масштаба школы, какие здесь должны быть элементы, в том числе с требованием антитеррористической защищенности" - сказал Николаев.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАЧувашияРФВладимир Путин
 
 
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