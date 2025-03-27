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В Чувашии реализуют промышленные проекты почти на 200 млрд рублей - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/chuvashija-856141496.html
В Чувашии реализуют промышленные проекты почти на 200 млрд рублей
В Чувашии реализуют промышленные проекты почти на 200 млрд рублей - 27.03.2025, ПРАЙМ
В Чувашии реализуют промышленные проекты почти на 200 млрд рублей
Промышленные проекты почти на 200 миллиардов рублей реализуются в Чувашии, об этом президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи доложил глава... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T01:44+0300
2025-03-27T01:44+0300
промышленность
экономика
россия
москва
чувашия
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Промышленные проекты почти на 200 миллиардов рублей реализуются в Чувашии, об этом президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи доложил глава республики Олег Николаев. "У нас сейчас в работе 174 проекта, примерно на 200 миллиардов рублей. Это мы как раз реализовываем задачи дальнейшего развития промышленности, в том числе в особой экономической зоне", - сказал Николаев.
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промышленность, россия, москва, чувашия, владимир путин
Промышленность, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Чувашия, Владимир Путин
01:44 27.03.2025
 
В Чувашии реализуют промышленные проекты почти на 200 млрд рублей

В Чувашии реализуют промышленные проекты почти на 200 миллиардов рублей

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Промышленные проекты почти на 200 миллиардов рублей реализуются в Чувашии, об этом президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи доложил глава республики Олег Николаев.
"У нас сейчас в работе 174 проекта, примерно на 200 миллиардов рублей. Это мы как раз реализовываем задачи дальнейшего развития промышленности, в том числе в особой экономической зоне", - сказал Николаев.
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯМОСКВАЧувашияВладимир Путин
 
 
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