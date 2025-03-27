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В Чувашии реализуют промышленные проекты почти на 200 млрд рублей

В Чувашии реализуют промышленные проекты почти на 200 млрд рублей - 27.03.2025, ПРАЙМ

В Чувашии реализуют промышленные проекты почти на 200 млрд рублей

Промышленные проекты почти на 200 миллиардов рублей реализуются в Чувашии, об этом президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи доложил глава... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T01:44+0300

2025-03-27T01:44+0300

2025-03-27T01:44+0300

промышленность

экономика

россия

москва

чувашия

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Промышленные проекты почти на 200 миллиардов рублей реализуются в Чувашии, об этом президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи доложил глава республики Олег Николаев. "У нас сейчас в работе 174 проекта, примерно на 200 миллиардов рублей. Это мы как раз реализовываем задачи дальнейшего развития промышленности, в том числе в особой экономической зоне", - сказал Николаев.

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промышленность, россия, москва, чувашия, владимир путин