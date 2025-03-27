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Глава Евросовета призвал ЕС продолжать санкционное давление на Россию - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава Евросовета призвал ЕС продолжать санкционное давление на Россию
Глава Евросовета призвал ЕС продолжать санкционное давление на Россию - 27.03.2025, ПРАЙМ
Глава Евросовета призвал ЕС продолжать санкционное давление на Россию
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что намерен на саммите ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в четверг в Париже призвать продолжать санкционное давление на | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T13:43+0300
2025-03-27T13:43+0300
экономика
ес
россия
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что намерен на саммите ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в четверг в Париже призвать продолжать санкционное давление на Россию. "Лучший способ поддержать Украину - оставаться последовательными в нашей цели: достичь справедливого и прочного мира. Это означает продолжать оказывать давление на Россию посредством санкций. Я передам это сообщение на сегодняшней встрече лидеров по вопросам мира и безопасности для Украины, организованной президентом Эммануэлем Макроном в Париже", - написал он в сети X. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила РИа Новости, что ЕС на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии и обсуждения снятия санкций намерен только усиливать санкционное давление на Россию. По ее словам, "безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины" может стать одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций. Хиппер также подчеркнула, что цель ЕС "по-прежнему заключается в поддержке Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира". На этой неделе в Эр-Рияде прошли закрытые экспертные консультации между РФ и США. Отдельно делегация США провела также встречи с представителями Киева.
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ес, россия
Экономика, ЕС, РОССИЯ
13:43 27.03.2025
 
Глава Евросовета призвал ЕС продолжать санкционное давление на Россию

Глава Евросовета Кошта призвал ЕС продолжать санкционное давление на Россию

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© fotolia.com / moonrun
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что намерен на саммите ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в четверг в Париже призвать продолжать санкционное давление на Россию.
"Лучший способ поддержать Украину - оставаться последовательными в нашей цели: достичь справедливого и прочного мира. Это означает продолжать оказывать давление на Россию посредством санкций. Я передам это сообщение на сегодняшней встрече лидеров по вопросам мира и безопасности для Украины, организованной президентом Эммануэлем Макроном в Париже", - написал он в сети X.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила РИа Новости, что ЕС на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии и обсуждения снятия санкций намерен только усиливать санкционное давление на Россию. По ее словам, "безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины" может стать одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций. Хиппер также подчеркнула, что цель ЕС "по-прежнему заключается в поддержке Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".
На этой неделе в Эр-Рияде прошли закрытые экспертные консультации между РФ и США. Отдельно делегация США провела также встречи с представителями Киева.
Флаг и деньги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
В ЕС исключили смягчение санкций против России, пишут СМИ
10:04
 
ЭкономикаЕСРОССИЯ
 
 
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