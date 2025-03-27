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Российская делегация прибыла на остров Хайнань - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Российская делегация прибыла на остров Хайнань
Российская делегация прибыла на остров Хайнань - 27.03.2025, ПРАЙМ
Российская делегация прибыла на остров Хайнань
Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла на остров Хайнань (Китай) для участия в Боаоском Азиатском форуме, передает... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T03:35+0300
2025-03-27T03:35+0300
россия
экономика
мировая экономика
китай
пакистан
кнр
алексей оверчук
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БОАО (КНР), 27 мар - ПРАЙМ. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла на остров Хайнань (Китай) для участия в Боаоском Азиатском форуме, передает корреспондент РИА Новости. У трапа делегацию встречал посол России в Китае Игорь Моргулов. В составе делегации заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики Роман Маршавин. В программу визита входят двусторонние встречи Оверчука с заместителем премьера госсовета КНР Дин Сюэсяном, а также министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом и руководителем временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом "По Пакистану мы будем говорить о двусторонних отношениях. Активизация у нас пошла очень хорошая с ними после визита в прошлом году, и наши делегации экспертного уровня уже работают, поэтому есть о чем поговорить", - сказал Оверчук журналистам. Кроме того, 28 марта вице-премьер РФ выступит на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности". "Будем говорить о наших интеграционных проектах, формировании евразийского партнерства", - сообщил Оверчук.
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россия, мировая экономика, китай, пакистан, кнр, алексей оверчук
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ПАКИСТАН, КНР, Алексей Оверчук
03:35 27.03.2025
 
Российская делегация прибыла на остров Хайнань

Вице-премьер Оверчук прибыл на остров Хайнань для участия в Боаоском Азиатском форуме

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БОАО (КНР), 27 мар - ПРАЙМ. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла на остров Хайнань (Китай) для участия в Боаоском Азиатском форуме, передает корреспондент РИА Новости.
У трапа делегацию встречал посол России в Китае Игорь Моргулов. В составе делегации заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики Роман Маршавин.
В программу визита входят двусторонние встречи Оверчука с заместителем премьера госсовета КНР Дин Сюэсяном, а также министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом и руководителем временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом
"По Пакистану мы будем говорить о двусторонних отношениях. Активизация у нас пошла очень хорошая с ними после визита в прошлом году, и наши делегации экспертного уровня уже работают, поэтому есть о чем поговорить", - сказал Оверчук журналистам.
Кроме того, 28 марта вице-премьер РФ выступит на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности".
"Будем говорить о наших интеграционных проектах, формировании евразийского партнерства", - сообщил Оверчук.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙПАКИСТАНКНРАлексей Оверчук
 
 
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