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Российская делегация прибыла на остров Хайнань

Российская делегация прибыла на остров Хайнань - 27.03.2025, ПРАЙМ

Российская делегация прибыла на остров Хайнань

Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла на остров Хайнань (Китай) для участия в Боаоском Азиатском форуме, передает... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T03:35+0300

2025-03-27T03:35+0300

2025-03-27T03:35+0300

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алексей оверчук

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БОАО (КНР), 27 мар - ПРАЙМ. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла на остров Хайнань (Китай) для участия в Боаоском Азиатском форуме, передает корреспондент РИА Новости. У трапа делегацию встречал посол России в Китае Игорь Моргулов. В составе делегации заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики Роман Маршавин. В программу визита входят двусторонние встречи Оверчука с заместителем премьера госсовета КНР Дин Сюэсяном, а также министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом и руководителем временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом "По Пакистану мы будем говорить о двусторонних отношениях. Активизация у нас пошла очень хорошая с ними после визита в прошлом году, и наши делегации экспертного уровня уже работают, поэтому есть о чем поговорить", - сказал Оверчук журналистам. Кроме того, 28 марта вице-премьер РФ выступит на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности". "Будем говорить о наших интеграционных проектах, формировании евразийского партнерства", - сообщил Оверчук.

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россия, мировая экономика, китай, пакистан, кнр, алексей оверчук