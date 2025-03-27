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В Париже в четверг закончатся слушания по делу Жерара Депардье

В Париже в четверг закончатся слушания по делу Жерара Депардье - 27.03.2025, ПРАЙМ

В Париже в четверг закончатся слушания по делу Жерара Депардье

В трибунале Парижа, как ожидается, в четверг закончатся слушания по делу актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальном насилии, суд должен объявить дату... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T00:26+0300

2025-03-27T00:26+0300

2025-03-27T00:26+0300

общество

франция

бельгия

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 27 мар – ПРАЙМ. В трибунале Парижа, как ожидается, в четверг закончатся слушания по делу актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальном насилии, суд должен объявить дату вынесения приговора. Изначально запланированные на два дня, слушания были продлены как минимум до четверга, объявил во вторник судья Тьери Донар. Суд перешел к допросу свидетелей защиты. Накануне показания дала актриса Фанни Ардан, которая в том числе снялась с Депардье в фильме "Зеленые ставни" 2021 года, а также "Соседка", "Натали", "Привет, пока!" и "Распутин". Она отметила, что "никогда не была свидетельницей ни одного действия" со стороны Депардье, "которое сочла бы возмутительным". Сам Депардье перед судом и двумя истцами отверг все обвинения в свой адрес. По его словам, он уважает работу женщин, подавших на него жалобы. Он заявил, что не прикасался к ним, а обвинения в том, что он грубо выражался, счел смешными. "Я уважаю людей, мне нравится наблюдать, как люди делают свою работу. Я не тот человек, который сидит и ждет, как ублюдок. Что здесь грубость? Говорить "киска"? Но я говорю это постоянно, даже себе, мне кажется это смешным!" - сказал актер, известный своими неделикатными высказываниями. Эта позиция актера является стратегией его защиты, которая указывает, что Депардье судят не за "сексуальные домогательства" или "сексистские высказывания", а именно за "сексуальное насилие". Депардье грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 75 тысяч евро. Процесс по делу против Депардье о домогательствах во время съёмок фильма 2021 года "Зелёные ставни" начался в суде Парижа в понедельник. Суд рассматривает жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съёмочной группы фильма. Как передавал корреспондент РИА Новости, 76-летний актёр явился в суд лично в сопровождении адвоката Жереми Ассуса. Ранее медицинская экспертиза сочла возможным его присутствие на процессе, несмотря на диабет и проблемы с сердцем. Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну, которая также пришла на это заседание. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года. Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция" и напомнив о презумпции невиновности.

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общество , франция, бельгия, эммануэль макрон