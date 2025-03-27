https://1prime.ru/20250327/dividendy-856150066.html

Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года

Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года - 27.03.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года

Совет директоров "НоваБев Групп" (бывшей "Белуги Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T10:45+0300

2025-03-27T10:45+0300

2025-03-27T11:50+0300

экономика

бизнес

россия

дивиденды

https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5ebade28fbd3b2b4c7ba25c1b2ca48d7.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "НоваБев Групп" (бывшей "Белуги Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 25 рублей на обыкновенную акцию, следует из сообщения компании."Решили по вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в денежной форме из расчета 25 (Двадцать пять) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить на заседании совета директоров, проводимого по вопросам созыва и проведения годового заседания общего собрания акционеров, указали в компании.По итогам 2024 года чистая прибыль компании по МСФО снизилась в 1,7 раза и составила 4,588 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 3,2% до 18,658 миллиарда рублей, выручка выросла на 15,9%, до 135,464 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 11,7% - до 48,352 миллиарда рублей."НоваБев Групп" - крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".

https://1prime.ru/20250325/lukoyl-856089782.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дивиденды