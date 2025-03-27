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СМИ: DOGE планировал использовать минфин для прекращения платежей USAID

СМИ: DOGE планировал использовать минфин для прекращения платежей USAID - 27.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: DOGE планировал использовать минфин для прекращения платежей USAID

Департамент эффективности правительства США (DOGE) с самого начала работы администрации президента Дональда Трампа планировал отслеживать платежи Агентства по... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T12:22+0300

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2025-03-27T12:22+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Департамент эффективности правительства США (DOGE) с самого начала работы администрации президента Дональда Трампа планировал отслеживать платежи Агентства по международному развитию (USAID) и готовился использовать системы американского минфина для их прекращения, сообщает портал Wired со ссылкой на судебные документы. "С самого начала работы администрации президента Дональда Трампа так называемый Департамент эффективности правительства Илона Маска планировал отслеживать платежи USAID и готовился использовать системы министерства финансов США для их прекращения", - говорится в публикации. Глава DOGE Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Третьего февраля он заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава департамента государственной эффективности уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. Госсекретарь США Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.

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технологии, сша, usaid, финансы