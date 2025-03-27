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Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Глава государства Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:14+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Документ доступен в думской электронной базе. "Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный в городе Москве 17 января 2025 года", - отмечается в тексте документа.Правительство России также одобрило ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
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Политика, РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин, Госдума
Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Путин внес в ГД на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Документ доступен в думской электронной базе.
"Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный в городе Москве 17 января 2025 года", - отмечается в тексте документа.
Правительство России также одобрило ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
В Кремле прокомментировали проблему ядерной программы Ирана