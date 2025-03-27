https://1prime.ru/20250327/dogovor-856148629.html

Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Глава государства Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T10:14+0300

2025-03-27T10:14+0300

2025-03-27T10:20+0300

политика

россия

иран

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Документ доступен в думской электронной базе. "Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный в городе Москве 17 января 2025 года", - отмечается в тексте документа.Правительство России также одобрило ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

https://1prime.ru/20250321/iran-855990938.html

иран

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россия, иран, владимир путин, госдума