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ЦБ зафиксировал рост реальных доходов на человека

ЦБ зафиксировал рост реальных доходов на человека - 27.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост реальных доходов на человека

Реальные доходы на человека с 2022 по 2024 год выросли у 65% российских домохозяйств, говорится в презентации к выступлению зампреда Банка России Алексея... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T13:05+0300

2025-03-27T13:05+0300

2025-03-27T13:05+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Реальные доходы на человека с 2022 по 2024 год выросли у 65% российских домохозяйств, говорится в презентации к выступлению зампреда Банка России Алексея Заботкина "Всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам — 2024". "Реальные доходы на человека значимо выросли с 2022 по 2024 год у 65% российских домохозяйств", - сказано в презентации. Из нее следует, что у 12% домохозяйств доходы выросли на 3-10%, у 17% — на 10-25%, у 14% — на 25-50%, у 22% — на 50% и более. При этом у 9% домохозяйств доходы в целом не изменились, продемонстрировав колебания от снижения на 3% до роста на 3%. У 7% доходы снизились на 3-10%, у 19% — в пределах 10%. ЦБ в середине прошлого года провел всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам. Предыдущее такое обследование было проведено в середине 2022 года.

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