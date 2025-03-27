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Банк России отметил рост среднего долга домохозяйств

Банк России отметил рост среднего долга домохозяйств - 27.03.2025, ПРАЙМ

Банк России отметил рост среднего долга домохозяйств

Финансовые обязательства есть у пятой части российских домохозяйств, по сравнению с результатами 2022 года этот показатель незначительно сократился, при этом... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T13:03+0300

2025-03-27T13:03+0300

2025-03-27T13:03+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Финансовые обязательства есть у пятой части российских домохозяйств, по сравнению с результатами 2022 года этот показатель незначительно сократился, при этом средний размер долга увеличился на 45%, до 788 тысяч рублей, следует из материалов Банка России. ЦБ в середине прошлого года провел всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам, предыдущее такое обследование было проведено в середине 2022 года. Регулятор опросил более 6 тысяч домохозяйств в 38 населенных пунктах, причем 89% респондентов были теми же, что в 2022 году. Под финансовыми обязательствами в исследовании ЦБ понимает долги перед банками, в том числе по кредитным картам, потребкредитам, автокредитам, ипотеке, а также долги перед частными лицами, микрофинансовыми организациями и ломбардами. "Доля домохозяйств с обязательствами сохраняется, средний размер обязательств растет", - сказано в материалах регулятора. Отмечается, что в 2024 году финансовые обязательства есть у 20% российских домохозяйств, в 2022 году этот показатель составлял 23%. А средняя сумма долга по этим обязательствам за два года выросла на почти на 45%, до 788 тысяч рублей. При этом указывается, что обязательства по кредитам на покупку недвижимости в 2024 году есть у 5,4% домохозяйств, автокредиты - у 1%, потребительские кредиты и микрозаймы - у 10%, кредитные карты, по которым есть задолженность - у 6,4%, долги частным лицам - у 3,2% опрошенных россиян. По данным регулятора, средняя сумма долга у российских домохозяйств при покупке недвижимости в 2024 году выросла до 2,05 миллиона рублей, в 2022 году она была 1,5 миллиона рублей, по автокредитам - 739 тысяч рублей, что на 60% превышает показатель 2022 года - 459 тысяч рублей. Также отмечается, что средняя сумма долга по потребкредитам и микрозаймам в 2024 году выросла до 349 тысяч рублей, два года назад она составляла 271 тысячу рублей, по кредитным картам средняя сумма долга за два года выросла на 16 тысяч, до 70 тысяч рублей, а средняя сумма долга частным лицам составила 69 тысяч рублей, что на 17 тысяч рублей больше, чем в 2022 году.

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