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Доллар дешевеет к другим мировым валютам в ожидании статистики по США
Доллар дешевеет к другим мировым валютам в ожидании статистики по США - 27.03.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к другим мировым валютам в ожидании статистики по США
Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в четверг утром перед выходом третьей оценки ВВП США и статистики по рынку труда, свидетельствуют данные... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T09:07+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в четверг утром перед выходом третьей оценки ВВП США и статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.40 мск курс евро к доллару рос до 1,0779 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0753 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 150,24 иены с 150,58 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 104,33 пункта. В четверг бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует третью, окончательную оценку ВВП страны в IV квартале. Согласно двум предыдущим оценкам, в прошлом году показатель вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Кроме того, министерство труда США сообщит показатели по количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 марта. Аналитики ожидают роста показателя на две тысячи - до 225 тысяч заявок.
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рынки, торги
Доллар дешевеет к другим мировым валютам в ожидании статистики по США
Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в четверг утром
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в четверг утром перед выходом третьей оценки ВВП США и статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 мск курс евро к доллару рос до 1,0779 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0753 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 150,24 иены с 150,58 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 104,33 пункта.
В четверг бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует третью, окончательную оценку ВВП страны в IV квартале. Согласно двум предыдущим оценкам, в прошлом году показатель вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Кроме того, министерство труда США сообщит показатели по количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 марта. Аналитики ожидают роста показателя на две тысячи - до 225 тысяч заявок.
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