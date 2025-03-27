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Доллар торгуется разнонаправленно перед публикацией данных по ВВП США
Доллар торгуется разнонаправленно перед публикацией данных по ВВП США - 27.03.2025, ПРАЙМ
Доллар торгуется разнонаправленно перед публикацией данных по ВВП США
Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене в четверг днем, инвесторы ожидают публикацию статистики по ВВП США в четвертом квартале, свидетельствуют... | 27.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене в четверг днем, инвесторы ожидают публикацию статистики по ВВП США в четвертом квартале, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.13 мск курс евро к доллару рос до 1,0774 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0753 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 150,66 иены с 150,58 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 104,43 пункта. Позднее в ходе торгов будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП США в четвертом квартале. Согласно первой и промежуточной оценкам, в 2024 году показатель вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Кроме того, министерство труда США сообщит показатели по количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 марта. Аналитики ожидают роста показателя на 2 тысячи - до 225 тысяч заявок.
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рынки, торги, сша
Экономика, Рынки, Торги, США
Доллар торгуется разнонаправленно перед публикацией данных по ВВП США
Доллар торгуется разнонаправленно к евро перед публикацией данных по ВВП США
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене в четверг днем, инвесторы ожидают публикацию статистики по ВВП США в четвертом квартале, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.13 мск курс евро к доллару рос до 1,0774 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0753 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 150,66 иены с 150,58 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 104,43 пункта.
Позднее в ходе торгов будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП США в четвертом квартале. Согласно первой и промежуточной оценкам, в 2024 году показатель вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Кроме того, министерство труда США сообщит показатели по количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 марта. Аналитики ожидают роста показателя на 2 тысячи - до 225 тысяч заявок.
Доллар дешевеет к другим мировым валютам в ожидании статистики по США