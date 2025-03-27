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Чехия будет получать нефть вместо "Дружбы" по трубопроводу TAL+

Чехия будет получать нефть вместо "Дружбы" по трубопроводу TAL+ - 27.03.2025, ПРАЙМ

Чехия будет получать нефть вместо "Дружбы" по трубопроводу TAL+

С апреля Чехия начнет получать нефть по модернизированному Трансальпийскому трубопроводу TAL+, что позволит заменить поставки нефти из РФ по южной ветке... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T21:08+0300

2025-03-27T21:08+0300

2025-03-27T21:08+0300

энергетика

чехия

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ПРАГА, 27 мар – ПРАЙМ. С апреля Чехия начнет получать нефть по модернизированному Трансальпийскому трубопроводу TAL+, что позволит заменить поставки нефти из РФ по южной ветке трубопровода "Дружба", прерванные 4 марта, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь оператора чешских нефтепроводов, компании MERO, Барбора Путцова. "В апреле впервые будут опробованы на практике поставки нефти по трубопроводу TAL+. Нефть в Чехию будет поступать преимущественно по системе западноевропейских трубопроводов TAL и IKL. Это позволит заменить прекращенные (4 марта – ред.) поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Первые увеличенные поставки нероссийской нефти должны поступить в Чехию (по трубопроводу TAL+ - ред.) после того, как танкер с сырьем прибудет в (итальянский город-порт на Адриатическом море – ред.) Триест. Это должно произойти уже в первой половине апреля", - сообщила Путцова. Ранее премьер Чехии Петр Фиала сообщил журналистам, что модернизированный, с расширением пропускной мощности, трансальпийский трубопровод TAL+ вступит в строй к середине 2025 года, что позволит стране полностью отказаться от получения российской нефти. Поставки нефти из РФ по южной ветке трубопровода "Дружба" были прерваны 4 марта. В 2024 году Чехия получила по трубопроводу "Дружба" 42% от общего объема импортированной нефти.

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чехия