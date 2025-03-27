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Эксперт оценила процедуру подключения банков к SWIFT - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценила процедуру подключения банков к SWIFT
Эксперт оценила процедуру подключения банков к SWIFT - 27.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила процедуру подключения банков к SWIFT
Процедура подключения банков к международной системе SWIFT достаточно сложная и требует до четырех месяцев, но в случае Россельхозбанка она может пройти в... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T06:16+0300
2025-03-27T06:16+0300
банки
финансы
россия
черное море
москва
сша
россельхозбанк
рсхб
swift
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Процедура подключения банков к международной системе SWIFT достаточно сложная и требует до четырех месяцев, но в случае Россельхозбанка она может пройти в ускоренном режиме, так как банк ранее уже был ее участником, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. "Что касается процедуры подключения, то она достаточно сложная и обычно занимает от 2 до 4 месяцев. Но здесь следует учитывать, что РСХБ - не новый клиент, а ранее был подключен к системе, поэтому, скорее всего, процедура будет проводиться в ускоренном порядке", - отмечает Давыдова. На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. В июне 2022 года этот один из важнейших с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли банков был отключен от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
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192
40
192
40
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банки, финансы, россия, черное море, москва, сша, россельхозбанк, рсхб, swift
Банки, Финансы, РОССИЯ, Черное море, МОСКВА, США, Россельхозбанк, РСХБ, SWIFT
06:16 27.03.2025
 
Эксперт оценила процедуру подключения банков к SWIFT

Эксперт Давыдова: подключение банков к SWIFT может пройти в ускоренном режиме

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Процедура подключения банков к международной системе SWIFT достаточно сложная и требует до четырех месяцев, но в случае Россельхозбанка она может пройти в ускоренном режиме, так как банк ранее уже был ее участником, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
"Что касается процедуры подключения, то она достаточно сложная и обычно занимает от 2 до 4 месяцев. Но здесь следует учитывать, что РСХБ - не новый клиент, а ранее был подключен к системе, поэтому, скорее всего, процедура будет проводиться в ускоренном порядке", - отмечает Давыдова.
На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
В июне 2022 года этот один из важнейших с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли банков был отключен от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
 
БанкиФинансыРОССИЯЧерное мореМОСКВАСШАРоссельхозбанкРСХБSWIFT
 
 
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