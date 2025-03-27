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ФАС не видит предпосылок для дополнительной индексации тарифа "Транснефти"
ФАС не видит предпосылок для дополнительной индексации тарифа "Транснефти" - 27.03.2025, ПРАЙМ
ФАС не видит предпосылок для дополнительной индексации тарифа "Транснефти"
Предпосылок для дополнительного повышения тарифа "Транснефти" сейчас нет, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T15:05+0300
2025-03-27T15:05+0300
2025-03-27T15:05+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Предпосылок для дополнительного повышения тарифа "Транснефти" сейчас нет, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев. "Сейчас предпосылки дополнительного изменения тарифов на услуги "Транснефти" мы не усматриваем", - сказал он в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок".
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россия, транснефть, фас рф
РОССИЯ, Транснефть, ФАС РФ
ФАС не видит предпосылок для дополнительной индексации тарифа "Транснефти"
Королев: предпосылок для дополнительного повышения тарифа "Транснефти" нет