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ФАС не видит предпосылок для дополнительной индексации тарифа "Транснефти"

ФАС не видит предпосылок для дополнительной индексации тарифа "Транснефти" - 27.03.2025, ПРАЙМ

ФАС не видит предпосылок для дополнительной индексации тарифа "Транснефти"

Предпосылок для дополнительного повышения тарифа "Транснефти" сейчас нет, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T15:05+0300

2025-03-27T15:05+0300

2025-03-27T15:05+0300

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транснефть

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Предпосылок для дополнительного повышения тарифа "Транснефти" сейчас нет, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев. "Сейчас предпосылки дополнительного изменения тарифов на услуги "Транснефти" мы не усматриваем", - сказал он в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок".

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