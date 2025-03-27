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ФАС не увидела объективных факторов роста цен на дизтопливо - 27.03.2025, ПРАЙМ
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ФАС не увидела объективных факторов роста цен на дизтопливо
ФАС не увидела объективных факторов роста цен на дизтопливо - 27.03.2025, ПРАЙМ
ФАС не увидела объективных факторов роста цен на дизтопливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, заявил... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T15:13+0300
2025-03-27T15:13+0300
энергетика
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, заявил журналистам замглавы ведомства Виталий Королев. "Объективных факторов изменения цен на дизель, кроме инфляционных, сейчас нет. Поэтому обсуждение вопроса изменения демпфера считаем только в той части, что эта мера направлена на предотвращение будущих возможных рисков", – сказал он. "Сейчас ценовая конъюнктура рынка нефтепродуктов стабильная", – добавил Королев. Минфин РФ с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, сообщил в понедельник замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые устроили бы и государство, и бизнес.
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россия, фас рф
Энергетика, РОССИЯ, ФАС РФ
15:13 27.03.2025
 
ФАС не увидела объективных факторов роста цен на дизтопливо

Королев: ФАС не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, заявил журналистам замглавы ведомства Виталий Королев.
"Объективных факторов изменения цен на дизель, кроме инфляционных, сейчас нет. Поэтому обсуждение вопроса изменения демпфера считаем только в той части, что эта мера направлена на предотвращение будущих возможных рисков", – сказал он.
"Сейчас ценовая конъюнктура рынка нефтепродуктов стабильная", – добавил Королев.
Минфин РФ с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, сообщил в понедельник замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые устроили бы и государство, и бизнес.
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ЭнергетикаРОССИЯФАС РФ
 
 
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