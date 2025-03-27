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ФАС расширит перечень товаров для формирования национальных индикаторов

ФАС расширит перечень товаров для формирования национальных индикаторов - 27.03.2025, ПРАЙМ

ФАС расширит перечень товаров для формирования национальных индикаторов

‍Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Петербургской биржей будет расширять перечень товаров для формирования национальных индикаторов с... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T16:51+0300

2025-03-27T16:51+0300

2025-03-27T16:51+0300

экономика

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ‍Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Петербургской биржей будет расширять перечень товаров для формирования национальных индикаторов с использованием опыта рынка топлива, следует из заявления начальника Управления регулирования ТЭК и химической промышленности ведомства Елены Цышевской. "Сейчас ведомство совместно с органами власти и Петербургской биржей формирует экосистему товарных рынков. Система включает биржевую торговлю, регистрацию внебиржевых договоров, формирование индикаторов цен с использованием опыта рынка нефтепродуктов", - приводит пресс-служба биржи слова Цышевской. Торги рядом биржевых товаров проходят на Петербургской бирже - крупнейшей товарной бирже России. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. При этом в России существуют нормативы для ряда таких товаров - минимальный процент от произведённого, который должен быть реализован через биржу. Перспективные направления развития организованных торгов - совершенствование мелкооптовой торговли нефтепродуктами, дополнительное расширение номенклатуры нефтехимической продукции, работа Национального биржевого ценового агентства, добавили в ведомстве. Также принята Концепция биржевых торгов товарами на пространстве ЕАЭС. Сейчас ведется разработка нормативных правовых актов. Биржа планирует начать тестовые торги в текущем полугодии, уточняется в сообщении.

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