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Ferrari поднимет цены на 10% после введения Трампом пошлин - 27.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250327/ferrari-856171538.html
Ferrari поднимет цены на 10% после введения Трампом пошлин
Ferrari поднимет цены на 10% после введения Трампом пошлин - 27.03.2025, ПРАЙМ
Ferrari поднимет цены на 10% после введения Трампом пошлин
Итальянский производитель гоночных автомобилей Ferrari повысит цены максимум на 10% в связи с вводимыми президентом США Дональдом Трампом пошлинами, следует из... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T19:15+0300
2025-03-27T19:15+0300
экономика
дональд трамп
ferrari
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Итальянский производитель гоночных автомобилей Ferrari повысит цены максимум на 10% в связи с вводимыми президентом США Дональдом Трампом пошлинами, следует из пресс-релиза компании. Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране. На этом фоне Ferrari объявила об изменении своей коммерческой политики на основании имеющейся предварительной информации относительно вводимых пошлин. Компания отмечает, что коммерческие условия останутся неизменными для заказов всех моделей, импортированных до 2 апреля, а также для заказов автомобилей семейств Ferrari 296, SF90 и Roma независимо от даты. "Что касается остальных моделей, то новые условия импорта будут частично отражены на ценах, которые будут повышены максимум на 10% по согласованию с нашей дилерской сетью", - говорится в сообщении. Первый гоночный автомобиль Ferrari был выпущен в 1947 году на заводе в городе Маранелло, где сейчас и находится штаб-квартира компании. Штат компании насчитывает более 5 тысяч сотрудников.
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дональд трамп, ferrari, сша
Экономика, Дональд Трамп, Ferrari, США
19:15 27.03.2025
 
Ferrari поднимет цены на 10% после введения Трампом пошлин

Ferrari поднимет цены на свои автомобили на 10% после введения Трампом пошлин

© Фото : Wikimedia Commons/Sovxx#Ferrari
#Ferrari - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : Wikimedia Commons/Sovxx
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Итальянский производитель гоночных автомобилей Ferrari повысит цены максимум на 10% в связи с вводимыми президентом США Дональдом Трампом пошлинами, следует из пресс-релиза компании.
Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.
На этом фоне Ferrari объявила об изменении своей коммерческой политики на основании имеющейся предварительной информации относительно вводимых пошлин.
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Компания отмечает, что коммерческие условия останутся неизменными для заказов всех моделей, импортированных до 2 апреля, а также для заказов автомобилей семейств Ferrari 296, SF90 и Roma независимо от даты.
"Что касается остальных моделей, то новые условия импорта будут частично отражены на ценах, которые будут повышены максимум на 10% по согласованию с нашей дилерской сетью", - говорится в сообщении.
Первый гоночный автомобиль Ferrari был выпущен в 1947 году на заводе в городе Маранелло, где сейчас и находится штаб-квартира компании. Штат компании насчитывает более 5 тысяч сотрудников.
 
ЭкономикаДональд ТрампFerrariСША
 
 
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