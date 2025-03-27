https://1prime.ru/20250327/ferrari-856171538.html

Ferrari поднимет цены на 10% после введения Трампом пошлин

Ferrari поднимет цены на 10% после введения Трампом пошлин - 27.03.2025, ПРАЙМ

Ferrari поднимет цены на 10% после введения Трампом пошлин

Итальянский производитель гоночных автомобилей Ferrari повысит цены максимум на 10% в связи с вводимыми президентом США Дональдом Трампом пошлинами, следует из... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T19:15+0300

2025-03-27T19:15+0300

2025-03-27T19:15+0300

экономика

дональд трамп

ferrari

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Итальянский производитель гоночных автомобилей Ferrari повысит цены максимум на 10% в связи с вводимыми президентом США Дональдом Трампом пошлинами, следует из пресс-релиза компании. Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране. На этом фоне Ferrari объявила об изменении своей коммерческой политики на основании имеющейся предварительной информации относительно вводимых пошлин. Компания отмечает, что коммерческие условия останутся неизменными для заказов всех моделей, импортированных до 2 апреля, а также для заказов автомобилей семейств Ferrari 296, SF90 и Roma независимо от даты. "Что касается остальных моделей, то новые условия импорта будут частично отражены на ценах, которые будут повышены максимум на 10% по согласованию с нашей дилерской сетью", - говорится в сообщении. Первый гоночный автомобиль Ferrari был выпущен в 1947 году на заводе в городе Маранелло, где сейчас и находится штаб-квартира компании. Штат компании насчитывает более 5 тысяч сотрудников.

https://1prime.ru/20250327/tramp-856164459.html

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дональд трамп, ferrari, сша