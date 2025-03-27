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Во Флориде четыре человека погибли при стрельбе - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Во Флориде четыре человека погибли при стрельбе
Во Флориде четыре человека погибли при стрельбе - 27.03.2025, ПРАЙМ
Во Флориде четыре человека погибли при стрельбе
Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, сообщает... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T07:35+0300
2025-03-27T07:35+0300
общество
москва
cbs
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти. Как отмечается, стрельба произошла в многоквартирном доме. Один из жильцов дома рассказал, что, по словам другого соседа. мужчина пытался убить всю свою семью, а затем покончить с собой. "Когда полицейские Пемброк-Парка прибыли, они обнаружили женщину и троих детей, погибших на месте. Парамедики увезли мужчину и девочку в местные больницы для оказания помощи", - сообщает телеканал. О состоянии пострадавших пока не сообщалось, добавляет телеканал. Расследование продолжается.
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общество , москва, cbs
Общество , МОСКВА, CBS
07:35 27.03.2025
 
Во Флориде четыре человека погибли при стрельбе

CBS: четыре человека, в том числе три ребенка, погибли при стрельбе во Флориде

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти.
Как отмечается, стрельба произошла в многоквартирном доме. Один из жильцов дома рассказал, что, по словам другого соседа. мужчина пытался убить всю свою семью, а затем покончить с собой.
"Когда полицейские Пемброк-Парка прибыли, они обнаружили женщину и троих детей, погибших на месте. Парамедики увезли мужчину и девочку в местные больницы для оказания помощи", - сообщает телеканал.
О состоянии пострадавших пока не сообщалось, добавляет телеканал. Расследование продолжается.
 
ОбществоМОСКВАCBS
 
 
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