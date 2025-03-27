https://1prime.ru/20250327/florida-856144971.html
Во Флориде четыре человека погибли при стрельбе
Во Флориде четыре человека погибли при стрельбе - 27.03.2025, ПРАЙМ
Во Флориде четыре человека погибли при стрельбе
Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, сообщает... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T07:35+0300
2025-03-27T07:35+0300
2025-03-27T07:35+0300
общество
москва
cbs
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856144971.jpg?1743050104
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти.
Как отмечается, стрельба произошла в многоквартирном доме. Один из жильцов дома рассказал, что, по словам другого соседа. мужчина пытался убить всю свою семью, а затем покончить с собой.
"Когда полицейские Пемброк-Парка прибыли, они обнаружили женщину и троих детей, погибших на месте. Парамедики увезли мужчину и девочку в местные больницы для оказания помощи", - сообщает телеканал.
О состоянии пострадавших пока не сообщалось, добавляет телеканал. Расследование продолжается.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, cbs
Во Флориде четыре человека погибли при стрельбе
CBS: четыре человека, в том числе три ребенка, погибли при стрельбе во Флориде
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти.
Как отмечается, стрельба произошла в многоквартирном доме. Один из жильцов дома рассказал, что, по словам другого соседа. мужчина пытался убить всю свою семью, а затем покончить с собой.
"Когда полицейские Пемброк-Парка прибыли, они обнаружили женщину и троих детей, погибших на месте. Парамедики увезли мужчину и девочку в местные больницы для оказания помощи", - сообщает телеканал.
О состоянии пострадавших пока не сообщалось, добавляет телеканал. Расследование продолжается.