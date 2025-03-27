https://1prime.ru/20250327/florida-856144971.html

Во Флориде четыре человека погибли при стрельбе

Во Флориде четыре человека погибли при стрельбе - 27.03.2025, ПРАЙМ

Во Флориде четыре человека погибли при стрельбе

Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, сообщает... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T07:35+0300

2025-03-27T07:35+0300

2025-03-27T07:35+0300

общество

москва

cbs

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856144971.jpg?1743050104

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти. Как отмечается, стрельба произошла в многоквартирном доме. Один из жильцов дома рассказал, что, по словам другого соседа. мужчина пытался убить всю свою семью, а затем покончить с собой. "Когда полицейские Пемброк-Парка прибыли, они обнаружили женщину и троих детей, погибших на месте. Парамедики увезли мужчину и девочку в местные больницы для оказания помощи", - сообщает телеканал. О состоянии пострадавших пока не сообщалось, добавляет телеканал. Расследование продолжается.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, cbs