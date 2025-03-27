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Путин указал на важное значение военного флота России - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Путин указал на важное значение военного флота России
Путин указал на важное значение военного флота России - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин указал на важное значение военного флота России
Российский военный флот составляет основу стратегической безопасности страны, сказал президент РФ Владимир Путин во время общения с экипажем атомного подводного | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T23:53+0300
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владимир путин
россия
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Российский военный флот составляет основу стратегической безопасности страны, сказал президент РФ Владимир Путин во время общения с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск". В ходе общения Путин сообщил, что Россия будет строить новые надводные и подводные суда, улучшать их характеристики. Они должны быть боеспособными и эффективными. "Потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия, составляет основу нашей стратегической безопасности", - подчеркнул Путин, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля. Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
https://1prime.ru/20250327/putin-856175804.html
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владимир путин, россия, вмф россии
Владимир Путин, РОССИЯ, ВМФ России
23:53 27.03.2025
 
Путин указал на важное значение военного флота России

Путин: военный флот составляет основу стратегической безопасности России

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Горшков" ВМФ РФ
Фрегат Адмирал Горшков ВМФ РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Российский военный флот составляет основу стратегической безопасности страны, сказал президент РФ Владимир Путин во время общения с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск".
В ходе общения Путин сообщил, что Россия будет строить новые надводные и подводные суда, улучшать их характеристики. Они должны быть боеспособными и эффективными.
"Потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия, составляет основу нашей стратегической безопасности", - подчеркнул Путин, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.
Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
Президент Владимир Путин вручил премии в области культуры - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
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