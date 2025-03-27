https://1prime.ru/20250327/flot-856177415.html

Путин указал на важное значение военного флота России

Путин указал на важное значение военного флота России - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин указал на важное значение военного флота России

Российский военный флот составляет основу стратегической безопасности страны, сказал президент РФ Владимир Путин во время общения с экипажем атомного подводного | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T23:53+0300

2025-03-27T23:53+0300

2025-03-27T23:53+0300

владимир путин

россия

вмф россии

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Российский военный флот составляет основу стратегической безопасности страны, сказал президент РФ Владимир Путин во время общения с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск". В ходе общения Путин сообщил, что Россия будет строить новые надводные и подводные суда, улучшать их характеристики. Они должны быть боеспособными и эффективными. "Потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия, составляет основу нашей стратегической безопасности", - подчеркнул Путин, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля. Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.

https://1prime.ru/20250327/putin-856175804.html

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владимир путин, россия, вмф россии