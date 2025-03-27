Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РФПИ назвали сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/fond-856165691.html
В РФПИ назвали сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики
В РФПИ назвали сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики - 27.03.2025, ПРАЙМ
В РФПИ назвали сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики
Создание инвестиционного фонда развития Арктики ожидается до конца текущего года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T16:43+0300
2025-03-27T16:43+0300
экономика
россия
арктика
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/11/828041176_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bd3e418cea3477b1f66b809f4234b9be.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Создание инвестиционного фонда развития Арктики ожидается до конца текущего года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Что касается наших инициатив на форуме, их несколько. Во-первых, мы объявляем о создании до конца этого года арктического инвестиционного фонда", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума. Предложение создать инвестиционный фонд развития Арктики Дмитриев озвучил в среду на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках Международного арктического форума в Мурманске.
https://1prime.ru/20250327/sotrudnichestvo-856153076.html
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/11/828041176_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f2505f579d4fc3bada2c254459f8596e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, арктика, кирилл дмитриев
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, Кирилл Дмитриев
16:43 27.03.2025
 
В РФПИ назвали сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики

Дмитриев: инвестиционный фонд развития Арктики будет создан до конца 2025 года

© РИА Новости . Вера Костамо% Айсберг
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Вера Костамо
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Создание инвестиционного фонда развития Арктики ожидается до конца текущего года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Что касается наших инициатив на форуме, их несколько. Во-первых, мы объявляем о создании до конца этого года арктического инвестиционного фонда", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума.
Предложение создать инвестиционный фонд развития Арктики Дмитриев озвучил в среду на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках Международного арктического форума в Мурманске.
!Таяние льда в Арктике. 12 июля 2011 - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
В РФПИ оценили возможность сотрудничества России и Запада в Арктике
12:00
 
ЭкономикаРОССИЯАРКТИКАКирилл Дмитриев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала