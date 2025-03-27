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В РФПИ назвали сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики

В РФПИ назвали сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики - 27.03.2025, ПРАЙМ

В РФПИ назвали сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики

Создание инвестиционного фонда развития Арктики ожидается до конца текущего года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T16:43+0300

2025-03-27T16:43+0300

2025-03-27T16:43+0300

экономика

россия

арктика

кирилл дмитриев

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Создание инвестиционного фонда развития Арктики ожидается до конца текущего года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Что касается наших инициатив на форуме, их несколько. Во-первых, мы объявляем о создании до конца этого года арктического инвестиционного фонда", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума. Предложение создать инвестиционный фонд развития Арктики Дмитриев озвучил в среду на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках Международного арктического форума в Мурманске.

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россия, арктика, кирилл дмитриев