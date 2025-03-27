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FT: Франция сомневается, что борьба за Украину отвечает ее интересам

FT: Франция сомневается, что борьба за Украину отвечает ее интересам - 27.03.2025, ПРАЙМ

FT: Франция сомневается, что борьба за Украину отвечает ее интересам

Франция до сих пор не уверена, что борьба за Украину отвечает ее национальным интересам, французских чиновников больше беспокоят последствия событий в секторе... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T17:11+0300

2025-03-27T17:11+0300

2025-03-27T17:12+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Франция до сих пор не уверена, что борьба за Украину отвечает ее национальным интересам, французских чиновников больше беспокоят последствия событий в секторе Газа, сообщает газета Financial Times. "Французский полковник сказал, что Франция до сих пор не уверена, что борьба за Украину отвечает ее национальным интересам. Французских чиновников больше беспокоит возрождение ИГИЛ* в Сирии или последствия событий в Газе", - говорится в публикации. Агентство Блумберг 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.*Запрещенная в России террористическая группировка.

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франция, украина, эммануэль макрон, financial times