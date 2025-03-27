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ФСБ раскрыла методы вербовки россиян украинскими спецслужбами
ФСБ раскрыла методы вербовки россиян украинскими спецслужбами - 27.03.2025, ПРАЙМ
ФСБ раскрыла методы вербовки россиян украинскими спецслужбами
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) обнародовала информацию о деятельности украинских спецслужб, которые работают под прикрытием... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:52+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) обнародовала информацию о деятельности украинских спецслужб, которые работают под прикрытием американской корпорации RAND на территории России."ФСБ РФ получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации RAND Corporation для вербовочной деятельности на территории РФ и добывания сведений ограниченного характера о проведении Российской Федерацией специальной военной операции на Украине", - отмечается в заявлении ведомства.По данным ФСБ, украинские агенты используют мессенджеры, чтобы предлагать сотрудничество россиянам, особенно тем, кто связан с военной службой, с обещанием достойного вознаграждения."В ходе общения украинская сторона представляется сотрудниками отдела "Стран СНГ" Центра "Восточная Европа" филиала RAND Corporation - RAND Europe. Для подтверждения своей принадлежности к указанной организации сообщаются данные в отношении якобы своего руководителя - Hans Pung, директора регионального филиала RAND Corporation - RAND Europe", - добавляется в сообщении реестра организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.RAND Corporation - это американская экспертно-аналитическая организация, которая выполняет исследования и консультационные услуги для государственных структур США, Европы, Ближнего Востока и Азии. RAND также получает финансирование от федеральных агентств США, правительств штатов США и других стран, а также международных организаций.
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ФСБ раскрыла методы вербовки россиян украинскими спецслужбами
ФСБ: спецслужбы Украины под прикрытием RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) обнародовала информацию о деятельности украинских спецслужб, которые работают под прикрытием американской корпорации RAND на территории России.
"ФСБ РФ получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации RAND Corporation для вербовочной деятельности на территории РФ и добывания сведений ограниченного характера о проведении Российской Федерацией специальной военной операции на Украине", - отмечается в заявлении ведомства.
По данным ФСБ, украинские агенты используют мессенджеры, чтобы предлагать сотрудничество россиянам, особенно тем, кто связан с военной службой, с обещанием достойного вознаграждения.
"В ходе общения украинская сторона представляется сотрудниками отдела "Стран СНГ" Центра "Восточная Европа" филиала RAND Corporation - RAND Europe. Для подтверждения своей принадлежности к указанной организации сообщаются данные в отношении якобы своего руководителя - Hans Pung, директора регионального филиала RAND Corporation - RAND Europe", - добавляется в сообщении реестра организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
RAND Corporation - это американская экспертно-аналитическая организация, которая выполняет исследования и консультационные услуги для государственных структур США, Европы, Ближнего Востока и Азии. RAND также получает финансирование от федеральных агентств США, правительств штатов США и других стран, а также международных организаций.
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