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Биржевые цены на газ в Европе сохраняют стабильность

Биржевые цены на газ в Европе сохраняют стабильность - 27.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе сохраняют стабильность

Биржевые цены на газ в Европе к середине четверга сохраняют стабильность на уровне чуть ниже 460 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T15:24+0300

2025-03-27T15:24+0300

2025-03-27T15:24+0300

энергетика

газ

европа

ice

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе к середине четверга сохраняют стабильность на уровне чуть ниже 460 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 454,5 доллара за тысячу кубометров (-0,3%). А по состоянию на 14.58 мск их стоимость составляла 458,6 доллара (+0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 455,9 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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газ, европа, ice