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Генпрокуратура хочет взыскать коррупционные активы с порта Камчатки

Генпрокуратура хочет взыскать коррупционные активы с порта Камчатки - 27.03.2025, ПРАЙМ

Генпрокуратура хочет взыскать коррупционные активы с порта Камчатки

Генпрокуратура РФ оценивает в более 16 миллиардов рублей коррупционные активы, которые намерена взыскать в доход государства по иску к ряду камчатских... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T15:12+0300

2025-03-27T15:12+0300

2025-03-27T15:13+0300

россия

финансы

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мар - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ оценивает в более 16 миллиардов рублей коррупционные активы, которые намерена взыскать в доход государства по иску к ряду камчатских бизнесменов и компаний, включая морской торговый порт и Камчатское морское пароходство, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского райсуда Владивостока. Как следует из картотеки суда, дело поступило 9 декабря 2024 года, ответчиками выступают 46 физических лиц и компаний, в том числе ООО "Камчатское морское пароходство", ООО "Свободный порт Камчатка", ООО "Универсальный производственный перегрузочный терминал "ЮГ". Первое заседание состоялось в январе. "В данном случае судом рассматривается иск об обращении в доход Российской Федерации коррупционно нажитых активов, и их общая стоимость превышает 16 миллиардов рублей", - озвучил в суде представитель ГП сумму активов по иску к ряду камчатских бизнесменов и компаний, выступая по ходатайству защиты трех ответчиков об отмене обеспечительных мер. Ранее на заседании в четверг ГП уточнила исковые требования по рассматриваемому в суде иску: привлечь еще восемь физических лиц и 11 компаний, причастных к незаконному завладению портом на Камчатке. В их числе - ООО "Альбатрос", ООО "Компания "Край земли", ООО "Персея" и другие. ГП просила приобщить к материалам дела 159 томов, включая реестровые и кадастровые дела на земельные участки, иное имущество по новым ответчикам, которое главное надзорное ведомство также просит обратить в доход государства. В январе суд отказал в ходатайствах защиты об исключении двух камчатских предпринимателей из списка ответчиков по крупному иску Генпрокуратуры РФ и в просьбе передать дело в Петропавловск-Камчатский - по месту проживания ряда ответчиков. В списке ответчиков - имена и фамилии, совпадающие с данными известных в регионе людей. Например, Юрий Зубарь - уроженец Донецкой области (СССР). В 2009-2012 годах, как указано на сайте регионального отделения партии "Единая Россия", он был заместителем главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в декабре 2013 года его назначили заместителем председателя правительства Камчатского края. В апреле 2020 года, как сообщали РИА Новости власти Камчатского края, Юрий Зубарь, отвечавший за развитие транспортной отрасли, покинул пост зампреда. Еще одно имя в списке - Александр Иванчей, который, согласно открытым источникам, трижды избирался в региональный парламент. На официальном сайте законодательного собрания Камчатского края во вкладке "Депутаты прошлых созывов" среди прочих обозначен Александр Федорович Иванчей, других данных о нем не приводится. Среди ответчиков по крупному иску Генпрокуратуры указан и Владимир Балакаев. По данным СМИ, человек с такой фамилией в 2012-2019 годах был заместителем министра имущественных и земельных отношений региона.

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россия, финансы