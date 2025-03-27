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Названы города, которые чаще всего готовы к переезду - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Названы города, которые чаще всего готовы к переезду
Названы города, которые чаще всего готовы к переезду - 27.03.2025, ПРАЙМ
Названы города, которые чаще всего готовы к переезду
Уехать в небольшой город ради высокой зарплаты чаще всего готовы жители Омска, Краснодара и Новосибирска, а самые "преданные" своему городу - петербуржцы,... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T05:15+0300
2025-03-27T05:15+0300
бизнес
общество
россия
казань
краснодар
новосибирск
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Уехать в небольшой город ради высокой зарплаты чаще всего готовы жители Омска, Краснодара и Новосибирска, а самые "преданные" своему городу - петербуржцы, москвичи и казанцы, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости. "Предложение о переезде в небольшой населенный пункт ради трудоустройства с двукратным увеличением заработной платы чаще готовы принять жители Омска (64%), Краснодара (60%), Новосибирска (60%), Перми (59%) и Красноярска (58%)", - сообщили в сервисе. В исследовании приняли участие 10 тысяч представителей экономически активного населения 16 российских мегаполисов. Респонденты из тех городов отмечают: "Численность жителей не имеет никакого значения"; "Не нравятся большие, шумные города"; "Меня ничего не связывает и не держит". Наименьшая готовность к переезду наблюдается в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. Так, только 40% жителей Северной столицы и по 46% экономически активных москвичей и казанцев были бы готовы перебраться в небольшой город, если бы им увеличили доход в два раза ("Если работа интересная"; "Все зависит от самой компании"). По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2023 году, стали чаще соглашаться на релокацию в небольшой город краснодарцы (+5 процентных пунктов), а жители Казани, напротив, стали гораздо реже упоминать о подобном желании (-9 процентных пунктов).
казань
краснодар
новосибирск
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192
40
192
40
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бизнес, общество , россия, казань, краснодар, новосибирск
Бизнес, Общество , РОССИЯ, КАЗАНЬ, КРАСНОДАР, НОВОСИБИРСК
05:15 27.03.2025
 
Названы города, которые чаще всего готовы к переезду

SuperJob: жители Омска, Краснодара и Новосибирска чаще всего готовы к переезду

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Уехать в небольшой город ради высокой зарплаты чаще всего готовы жители Омска, Краснодара и Новосибирска, а самые "преданные" своему городу - петербуржцы, москвичи и казанцы, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости.
"Предложение о переезде в небольшой населенный пункт ради трудоустройства с двукратным увеличением заработной платы чаще готовы принять жители Омска (64%), Краснодара (60%), Новосибирска (60%), Перми (59%) и Красноярска (58%)", - сообщили в сервисе. В исследовании приняли участие 10 тысяч представителей экономически активного населения 16 российских мегаполисов.
Респонденты из тех городов отмечают: "Численность жителей не имеет никакого значения"; "Не нравятся большие, шумные города"; "Меня ничего не связывает и не держит".
Наименьшая готовность к переезду наблюдается в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. Так, только 40% жителей Северной столицы и по 46% экономически активных москвичей и казанцев были бы готовы перебраться в небольшой город, если бы им увеличили доход в два раза ("Если работа интересная"; "Все зависит от самой компании").
По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2023 году, стали чаще соглашаться на релокацию в небольшой город краснодарцы (+5 процентных пунктов), а жители Казани, напротив, стали гораздо реже упоминать о подобном желании (-9 процентных пунктов).
 
БизнесОбществоРОССИЯКАЗАНЬКРАСНОДАРНОВОСИБИРСК
 
 
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