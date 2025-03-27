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В Госдуме предложили ужесточить требования к защите интернет-провайдеров - 27.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили ужесточить требования к защите интернет-провайдеров
В Госдуме предложили ужесточить требования к защите интернет-провайдеров - 27.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ужесточить требования к защите интернет-провайдеров
Более жесткие требования к резервированию инфраструктуры и обязательному использованию эффективных систем защиты интернет-провайдеров следует прописать в... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T01:23+0300
2025-03-27T01:23+0300
технологии
россия
финансы
москва
downdetector
роскомнадзор
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Более жесткие требования к резервированию инфраструктуры и обязательному использованию эффективных систем защиты интернет-провайдеров следует прописать в законодательстве, заявил РИА Новости член комитета ГД по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. В пятницу россияне начали жаловаться на работу Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака, Роскомнадзор подтвердил эту информацию. По данным ведомства, кибератака направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы компании, в том числе на мобильное приложение, официальный сайт, личный кабинет пользователей. "Массированная DDoS-атака на инфраструктуру провайдера Lovit наглядно демонстрирует, насколько важна проактивная защита критически важных сервисов. Современные атаки достигают гигантских масштабов, исчисляемых сотнями гигабит в секунду, что требует от операторов связи и провайдеров серьезного подхода к обеспечению устойчивости сетей. В данном случае отсутствие эффективных превентивных мер и недостаточная защита привели к серьезным сбоям, которые затронули миллионы пользователей", - сказал Немкин. По словам депутата, для защиты от подобных угроз провайдерам необходимо внедрять передовые системы фильтрации и анализа трафика, использовать распределенную инфраструктуру и механизмы автоматического выявления атак. Парламентарий считает, что без мощных отечественных решений по мониторингу и защите сети быстрое восстановление работы стало невозможным. Кроме того, необходимо заранее тестировать инфраструктуру на устойчивость к DDoS-атакам и регулярно обновлять стратегии реагирования на инциденты, уверен Немкин. "Текущие законодательные нормы действительно требуют доработки. Установление более жестких требований к резервированию инфраструктуры и обязательному использованию эффективных систем защиты позволит минимизировать последствия подобных атак в будущем. Однако не менее важно, чтобы компании сами осознавали важность кибербезопасности и инвестировали в защиту, а не надеялись только на государственное регулирование", - заключил парламентарий.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
192
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технологии, россия, финансы, москва, downdetector, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Downdetector, Роскомнадзор
01:23 27.03.2025
 
В Госдуме предложили ужесточить требования к защите интернет-провайдеров

Депутат Немкин призвал прописать более жесткие требования к резервированию инфраструктуры

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Более жесткие требования к резервированию инфраструктуры и обязательному использованию эффективных систем защиты интернет-провайдеров следует прописать в законодательстве, заявил РИА Новости член комитета ГД по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
В пятницу россияне начали жаловаться на работу Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака, Роскомнадзор подтвердил эту информацию. По данным ведомства, кибератака направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы компании, в том числе на мобильное приложение, официальный сайт, личный кабинет пользователей.
"Массированная DDoS-атака на инфраструктуру провайдера Lovit наглядно демонстрирует, насколько важна проактивная защита критически важных сервисов. Современные атаки достигают гигантских масштабов, исчисляемых сотнями гигабит в секунду, что требует от операторов связи и провайдеров серьезного подхода к обеспечению устойчивости сетей. В данном случае отсутствие эффективных превентивных мер и недостаточная защита привели к серьезным сбоям, которые затронули миллионы пользователей", - сказал Немкин.
По словам депутата, для защиты от подобных угроз провайдерам необходимо внедрять передовые системы фильтрации и анализа трафика, использовать распределенную инфраструктуру и механизмы автоматического выявления атак. Парламентарий считает, что без мощных отечественных решений по мониторингу и защите сети быстрое восстановление работы стало невозможным. Кроме того, необходимо заранее тестировать инфраструктуру на устойчивость к DDoS-атакам и регулярно обновлять стратегии реагирования на инциденты, уверен Немкин.
"Текущие законодательные нормы действительно требуют доработки. Установление более жестких требований к резервированию инфраструктуры и обязательному использованию эффективных систем защиты позволит минимизировать последствия подобных атак в будущем. Однако не менее важно, чтобы компании сами осознавали важность кибербезопасности и инвестировали в защиту, а не надеялись только на государственное регулирование", - заключил парламентарий.
 
ТехнологииРОССИЯФинансыМОСКВАDowndetectorРоскомнадзор
 
 
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