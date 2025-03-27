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В Госдуме попросили проверить краски для волос Schwarzkopf и Syoss
В Госдуме попросили проверить краски для волос Schwarzkopf и Syoss - 27.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме попросили проверить краски для волос Schwarzkopf и Syoss
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку в отношении красок для волос... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T02:02+0300
2025-03-27T02:02+0300
2025-03-27T02:02+0300
бизнес
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общество
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роспотребнадзор
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку в отношении красок для волос фирм Schwarzkopf и Syoss на предмет опасности для здоровья, документ есть в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в красках для волос немецких фирм Schwarzkopf и Syoss содержится бутилфенилметилпропиональ (лилиевый альдегид), который может вызывать нарушение репродуктивной функции, а также провоцировать контактный дерматит у восприимчивых людей.
"Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, проверить представленную информацию об опасности для здоровья вышеуказанной парфюмерно-косметической продукции и в случае ее подтверждения, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия ее из оборота", - сказано в обращении на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Как пояснил РИА Новости Леонов, еще в 2023 году профильное ведомство подтвердило, что лилиевый альдегид может приводить к нарушениям репродуктивной функции. Парламентарий добавил, что данное вещество было внесено в перечень запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции.
По его словам, лилиевый альдегид все еще можно найти в России в некоторых косметических товарах, куда его продолжают добавлять как синтетическую отдушку.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , Анна Попова, Роспотребнадзор
В Госдуме попросили проверить краски для волос Schwarzkopf и Syoss
Депутат Леонов попросил Роспотребнадзор проверить краски для волос Schwarzkopf и Syoss
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку в отношении красок для волос фирм Schwarzkopf и Syoss на предмет опасности для здоровья, документ есть в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в красках для волос немецких фирм Schwarzkopf и Syoss содержится бутилфенилметилпропиональ (лилиевый альдегид), который может вызывать нарушение репродуктивной функции, а также провоцировать контактный дерматит у восприимчивых людей.
"Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, проверить представленную информацию об опасности для здоровья вышеуказанной парфюмерно-косметической продукции и в случае ее подтверждения, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия ее из оборота", - сказано в обращении на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Как пояснил РИА Новости Леонов, еще в 2023 году профильное ведомство подтвердило, что лилиевый альдегид может приводить к нарушениям репродуктивной функции. Парламентарий добавил, что данное вещество было внесено в перечень запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции.
По его словам, лилиевый альдегид все еще можно найти в России в некоторых косметических товарах, куда его продолжают добавлять как синтетическую отдушку.