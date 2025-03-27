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Гуцул попросила Путина надавить на власти Молдавии ради ее освобождения - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Гуцул попросила Путина надавить на власти Молдавии ради ее освобождения
Гуцул попросила Путина надавить на власти Молдавии ради ее освобождения - 27.03.2025, ПРАЙМ
Гуцул попросила Путина надавить на власти Молдавии ради ее освобождения
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении к президенту России Владимиру Путину просит его использовать все возможные механизмы и оказать давление на власти... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:35+0300
2025-03-27T10:35+0300
политика
молдавия
владимир путин
кишинев
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КИШИНЕВ, 27 мар - ПРАЙМ. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении к президенту России Владимиру Путину просит его использовать все возможные механизмы и оказать давление на власти Молдавии ради ее скорейшего освобождения. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", - говорится в заявлении Гуцул, которое было опубликовано через адвокатов. Она отметила, что вынуждена обратиться к президенту РФ, который неизменно выступал в защиту прав гагаузского народа. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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молдавия, владимир путин, кишинев
Политика, МОЛДАВИЯ, Владимир Путин, Кишинев
10:35 27.03.2025
 
Гуцул попросила Путина надавить на власти Молдавии ради ее освобождения

Гуцул попросила Путина надавить на молдавские власти для ее освобождения

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу главы Гагаузии Е. Гуцул в Кишиневе
Заседание суда по делу главы Гагаузии Е. Гуцул в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Sputnik / Родион Прока
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КИШИНЕВ, 27 мар - ПРАЙМ. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении к президенту России Владимиру Путину просит его использовать все возможные механизмы и оказать давление на власти Молдавии ради ее скорейшего освобождения.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
"От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", - говорится в заявлении Гуцул, которое было опубликовано через адвокатов.
Она отметила, что вынуждена обратиться к президенту РФ, который неизменно выступал в защиту прав гагаузского народа.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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В Молдавии стягивают силы полиции в столицу Гагаузии после задержания Гуцул
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