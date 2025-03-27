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Гуцул попросила Путина надавить на власти Молдавии ради ее освобождения
Гуцул попросила Путина надавить на власти Молдавии ради ее освобождения - 27.03.2025, ПРАЙМ
Гуцул попросила Путина надавить на власти Молдавии ради ее освобождения
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении к президенту России Владимиру Путину просит его использовать все возможные механизмы и оказать давление на власти... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:35+0300
2025-03-27T10:35+0300
2025-03-27T10:35+0300
политика
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КИШИНЕВ, 27 мар - ПРАЙМ. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении к президенту России Владимиру Путину просит его использовать все возможные механизмы и оказать давление на власти Молдавии ради ее скорейшего освобождения. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", - говорится в заявлении Гуцул, которое было опубликовано через адвокатов. Она отметила, что вынуждена обратиться к президенту РФ, который неизменно выступал в защиту прав гагаузского народа. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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молдавия, владимир путин, кишинев
Политика, МОЛДАВИЯ, Владимир Путин, Кишинев
Гуцул попросила Путина надавить на власти Молдавии ради ее освобождения
Гуцул попросила Путина надавить на молдавские власти для ее освобождения
КИШИНЕВ, 27 мар - ПРАЙМ. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении к президенту России Владимиру Путину просит его использовать все возможные механизмы и оказать давление на власти Молдавии ради ее скорейшего освобождения.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
"От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", - говорится в заявлении Гуцул, которое было опубликовано через адвокатов.
Она отметила, что вынуждена обратиться к президенту РФ, который неизменно выступал в защиту прав гагаузского народа.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
В Молдавии стягивают силы полиции в столицу Гагаузии после задержания Гуцул