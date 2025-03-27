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Индия может обойти ЕС по размеру экономики к 2040 году, заявил эксперт

Индия может обойти ЕС по размеру экономики к 2040 году, заявил эксперт - 27.03.2025, ПРАЙМ

Индия может обойти ЕС по размеру экономики к 2040 году, заявил эксперт

Индия может обойти Европейский Союз по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС) валют, заявил директор ИМЭМО РАН Федор... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T12:43+0300

2025-03-27T12:43+0300

2025-03-27T12:43+0300

экономика

индия

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Индия может обойти Европейский Союз по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС) валют, заявил директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. "К 2040 году ВВП Индии по паритету покупательной способности перегонит Европейский Союз. По нашим расчетам, ВВП Индии достигнет 39 триллионов долларов по паритету покупательной способности. К этому времени ВВП Европейского Союза будет составлять 37 триллионов долларов", - сказал эксперт на конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений". По словам Войтоловского, ВВП Индии по паритету покупательной способности приблизится к ВВП США, потому что к 2040 году он будет составлять около 40 триллионов долларов. "Индия станет одним из важнейших рынков не только со стремительно растущей покупательной способностью. Индия станет одной из крупнейших держав-производителей индустриальных держав, научно-технологических держав", - подчеркнул он. Эксперт отменил, что ВВП России к 2040 году приблизится к 10 триллионам долларов. "Здесь открываются огромные возможности для нашего сотрудничества (с Индией - ред.)", - указал Войтоловский.

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