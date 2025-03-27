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HOSTVM и Первый Бит объединяют IT-ресурсы

HOSTVM и Первый Бит объединяют IT-ресурсы - 27.03.2025, ПРАЙМ

HOSTVM и Первый Бит объединяют IT-ресурсы

Компания HOSTVM и интегратор Первый Бит заключили соглашение, чтобы объединить ресурсы и опыт для создания инновационных продуктов и услуг, сообщает пресс-... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T12:10+0300

2025-03-27T12:10+0300

2025-03-27T12:10+0300

интеграция

технологии

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Компания HOSTVM и интегратор Первый Бит заключили соглашение, чтобы объединить ресурсы и опыт для создания инновационных продуктов и услуг, сообщает пресс- служба компании "Первый Бит". "HOSTVM, специализирующаяся на облачных технологиях, и "Первый Бит" будут совместно разрабатывать интегрированные решения, удовлетворяющие потребности самых требовательных клиентов", - говорится в пресс- релизе. В рамках сотрудничества компании подписали сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу решения для двухфакторной аутентификации БИТ.Аутентификатор с платформой виртуализации HOSTVM. Одновременно клиенты Первого Бита, использующие решения HOSTVM, могут интегрировать БИТ.Аутентификатор в свои системы. "Мы рады объявить о нашем партнерстве с компанией "Первый Бит" и уверены, что совместные усилия помогут нам укрепить нашу позицию на рынке и предложить клиентам лучшие решения", - отмечает Наталья Щелканова, менеджер по работе с партнерами HOSTVM. По словам руководителя департамента информационных технологий центрального офиса компании "Первый Бит" Максима Горина, партнерство с компанией HOSTVM открывает новые возможности для развития и роста. Совместные проекты будут полезны для клиентов, указал он.

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интеграция, технологии