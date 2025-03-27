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Текущий год "потерян" для рыночной ипотеки, заявил Пьянов
Текущий год "потерян" для рыночной ипотеки, заявил Пьянов - 27.03.2025, ПРАЙМ
Текущий год "потерян" для рыночной ипотеки, заявил Пьянов
Текущий год "потерян" для рыночной ипотеки, при этом на снижение ипотечных ставок может повлиять устойчивое дальнейшее уменьшение ставок длинных ОФЗ, а не... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:02+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Текущий год "потерян" для рыночной ипотеки, при этом на снижение ипотечных ставок может повлиять устойчивое дальнейшее уменьшение ставок длинных ОФЗ, а не снижение ключевой ставки, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "2025 год потерян для рыночной ипотеки в силу того, что ставки все равно останутся по нашему прогнозу высокими. Как ни странно, на ставки по ипотеке ключевая ставка будет играть меньшую роль... аргументация снижения связана с тем, что это длинный продукт, и там динамика долгосрочных ставок ОФЗ будет иметь принципиальное значение. Если будет устойчивое дальнейшее снижение ставок длинных ОФЗ, по сроку сопоставимых с поведенческим сроком по ипотеке у балансов банков, мы увидим это снижение, даже если ничего не изменится в ДКП", - считает Пьянов. Первый зампред правления ВТБ также предположил, что смягчение ДКП и снижение ставок по ипотеке не поможет восстановить спрос на рыночную ипотеку в ближайшее время - этого будет недостаточно. При этом Пьянов перечислил факторы, которые могут способствовать снижению ставок по депозитам. "Я допускаю 50-100 базисных пунктов дальнейшего снижения постепенного. Факторы, которые могут способствовать этому, это изменение сигналов - то есть ставка может не поменяться на следующих заседаниях, например, на апрельских, но сигнал может быть смягчен, это явно будет триггером для дальнейшего снижения ставок по депозитам. Уменьшение доходности длинных концов ОФЗ тоже может являться таким фактором. И динамика кредитного портфеля будет тоже определять, нужна ли банкам эта ликвидность или нет", - сказал он.
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финансы, втб, россия
Экономика, Финансы, ВТБ, РОССИЯ
Текущий год "потерян" для рыночной ипотеки, заявил Пьянов
Пьянов: текущий год "потерян" для рыночной ипотеки
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Текущий год "потерян" для рыночной ипотеки, при этом на снижение ипотечных ставок может повлиять устойчивое дальнейшее уменьшение ставок длинных ОФЗ, а не снижение ключевой ставки, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"2025 год потерян для рыночной ипотеки в силу того, что ставки все равно останутся по нашему прогнозу высокими. Как ни странно, на ставки по ипотеке ключевая ставка будет играть меньшую роль... аргументация снижения связана с тем, что это длинный продукт, и там динамика долгосрочных ставок ОФЗ будет иметь принципиальное значение. Если будет устойчивое дальнейшее снижение ставок длинных ОФЗ, по сроку сопоставимых с поведенческим сроком по ипотеке у балансов банков, мы увидим это снижение, даже если ничего не изменится в ДКП", - считает Пьянов.
Первый зампред правления ВТБ также предположил, что смягчение ДКП и снижение ставок по ипотеке не поможет восстановить спрос на рыночную ипотеку в ближайшее время - этого будет недостаточно.
При этом Пьянов перечислил факторы, которые могут способствовать снижению ставок по депозитам.
"Я допускаю 50-100 базисных пунктов дальнейшего снижения постепенного. Факторы, которые могут способствовать этому, это изменение сигналов - то есть ставка может не поменяться на следующих заседаниях, например, на апрельских, но сигнал может быть смягчен, это явно будет триггером для дальнейшего снижения ставок по депозитам. Уменьшение доходности длинных концов ОФЗ тоже может являться таким фактором. И динамика кредитного портфеля будет тоже определять, нужна ли банкам эта ликвидность или нет", - сказал он.
Мишустин пообещал подумать о том, как стимулировать промышленную ипотеку