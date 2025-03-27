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В Минвостокразвития оценили число кредитов по программе арктической ипотеки
В Минвостокразвития оценили число кредитов по программе арктической ипотеки - 27.03.2025, ПРАЙМ
В Минвостокразвития оценили число кредитов по программе арктической ипотеки
Количество выданных по программе арктической ипотеки кредитов составит 19-20 тысяч к концу 2025 года, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T11:50+0300
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экономика
россия
алексей чекунков
минвостокразвития
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Количество выданных по программе арктической ипотеки кредитов составит 19-20 тысяч к концу 2025 года, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. "Первоначальный взнос на уровне 20% - это важнейшее решение, которое позволяет людям приезжать, самореализовываться или оставаться на Дальнем Востоке и в Арктике. Я думаю, к концу двадцать пятого года мы выйдем на 19-20 тысяч кредитов по арктической ипотеке", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что общая сумма этих кредитов составит 50 миллиардов рублей.
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россия, алексей чекунков, минвостокразвития
Экономика, РОССИЯ, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
В Минвостокразвития оценили число кредитов по программе арктической ипотеки
Чекунков: к концу года по программе арктической ипотеки будет выдано 19-20 тыс кредитов
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Количество выданных по программе арктической ипотеки кредитов составит 19-20 тысяч к концу 2025 года, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"Первоначальный взнос на уровне 20% - это важнейшее решение, которое позволяет людям приезжать, самореализовываться или оставаться на Дальнем Востоке и в Арктике. Я думаю, к концу двадцать пятого года мы выйдем на 19-20 тысяч кредитов по арктической ипотеке", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что общая сумма этих кредитов составит 50 миллиардов рублей.
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