https://1prime.ru/20250327/ipoteka-856160104.html

Минфин обозначил перспективы выдачи семейной ипотеки

Минфин обозначил перспективы выдачи семейной ипотеки - 27.03.2025, ПРАЙМ

Минфин обозначил перспективы выдачи семейной ипотеки

Минфин РФ видит восстановление и рост выдач по "Семейной ипотеке" в феврале-марте после их сокращения в конце прошлого и начале текущего года, сообщил... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T14:16+0300

2025-03-27T14:16+0300

2025-03-27T14:16+0300

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ипотека

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ видит восстановление и рост выдач по "Семейной ипотеке" в феврале-марте после их сокращения в конце прошлого и начале текущего года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Иван Чебесков в кулуарах международного форума "Биржевой товарный рынок". "Мы видим, что сейчас ипотека восстанавливается. То есть, да, действительно, особенно по льготным программам, мы увидели некий спад, начиная с конца прошлого года. ...Ставки привлечения денег для банков сильно выросли, и банки в какой-то момент действительно стали притормаживать выдачи, отказы увеличились. Но правительство приняло решение повысить спред субсидированный для банков", - отметил Чебесков, говоря о спаде выдач семейной ипотеки. "И мы в этом году уже видим в феврале-марте, на самом деле, восстановление. То есть произошло полное восстановление по сравнению с прошлым годом. Если смотреть с начала этого года по конец третьей недели марта, сейчас у нас не все данные еще есть, то в принципе, мы видим по сравнению с прошлым годом рост выдачи семейной ипотеки. Больше чем на 10% рост видим. Понятно, что у нас ситуация с рыночной ипотекой до сих пор сложная, ставки высокие. Больше чем 90% всех выдач приходится на льготные программы", - сказал замминистра. "По "семейке" мы видим довольно существенный рост после сокращения выдачи в конце прошлого года и в январе", - констатировал Чебесков.

https://1prime.ru/20250317/ipoteka-855848771.html

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финансы, банки, минфин, семейная ипотека, ипотека