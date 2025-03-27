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Wildberries подала иск о взыскании к "ВБ Девелопмент"

Wildberries подала иск о взыскании к "ВБ Девелопмент" - 27.03.2025, ПРАЙМ

Wildberries подала иск о взыскании к "ВБ Девелопмент"

Wildberries подала иск к "ВБ Девелопмент" о взыскании 42 миллиардов рублей неосновательного обогащения, убытков и процентов за пользование чужими денежными... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T12:46+0300

2025-03-27T12:46+0300

2025-03-27T12:46+0300

бизнес

финансы

wildberries

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Wildberries подала иск к "ВБ Девелопмент" о взыскании 42 миллиардов рублей неосновательного обогащения, убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами в арбитражный суд Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Wildberries подала в арбитражный суд города Москвы иск к "ВБ Девелопмент" о взыскании задолженности в размере 42 миллиардов рублей по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами", - сказали в компании. В октябре 2024 года Wildberries расторгла контракты с "ВБ Девелопмент" из-за нарушения сроков строительства объектов и односторонней приостановки им работ, для продолжения строительства уже заключены договоры с новым партнером. В середине сентября в РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) сообщали, что юристы объединенной компании готовят иск к "ВБ Девелопмент" на 27 миллиардов рублей из-за невыполнения обязательств по более чем 60 договорам. Позже сумма выросла до 37 миллиардов рублей - это перечисленные "ВБ Девелопмент" авансы для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, поясняли в РВБ, отмечая, что "ВБ Девелопмент" не предоставил никаких документов, подтверждающих оказание услуг и выполнение работ на эту сумму.

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бизнес, финансы, wildberries