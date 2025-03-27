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Wildberries подала иск о взыскании к "ВБ Девелопмент" - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Wildberries подала иск о взыскании к "ВБ Девелопмент"
Wildberries подала иск о взыскании к "ВБ Девелопмент" - 27.03.2025, ПРАЙМ
Wildberries подала иск о взыскании к "ВБ Девелопмент"
Wildberries подала иск к "ВБ Девелопмент" о взыскании 42 миллиардов рублей неосновательного обогащения, убытков и процентов за пользование чужими денежными... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T12:46+0300
2025-03-27T12:46+0300
бизнес
финансы
wildberries
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Wildberries подала иск к "ВБ Девелопмент" о взыскании 42 миллиардов рублей неосновательного обогащения, убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами в арбитражный суд Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Wildberries подала в арбитражный суд города Москвы иск к "ВБ Девелопмент" о взыскании задолженности в размере 42 миллиардов рублей по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами", - сказали в компании. В октябре 2024 года Wildberries расторгла контракты с "ВБ Девелопмент" из-за нарушения сроков строительства объектов и односторонней приостановки им работ, для продолжения строительства уже заключены договоры с новым партнером. В середине сентября в РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) сообщали, что юристы объединенной компании готовят иск к "ВБ Девелопмент" на 27 миллиардов рублей из-за невыполнения обязательств по более чем 60 договорам. Позже сумма выросла до 37 миллиардов рублей - это перечисленные "ВБ Девелопмент" авансы для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, поясняли в РВБ, отмечая, что "ВБ Девелопмент" не предоставил никаких документов, подтверждающих оказание услуг и выполнение работ на эту сумму.
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бизнес, финансы, wildberries
Бизнес, Финансы, Wildberries
12:46 27.03.2025
 
Wildberries подала иск о взыскании к "ВБ Девелопмент"

Wildberries подала иск к "ВБ Девелопмент" о взыскании 42 миллиардов рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Wildberries подала иск к "ВБ Девелопмент" о взыскании 42 миллиардов рублей неосновательного обогащения, убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами в арбитражный суд Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Wildberries подала в арбитражный суд города Москвы иск к "ВБ Девелопмент" о взыскании задолженности в размере 42 миллиардов рублей по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами", - сказали в компании.
В октябре 2024 года Wildberries расторгла контракты с "ВБ Девелопмент" из-за нарушения сроков строительства объектов и односторонней приостановки им работ, для продолжения строительства уже заключены договоры с новым партнером.
В середине сентября в РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) сообщали, что юристы объединенной компании готовят иск к "ВБ Девелопмент" на 27 миллиардов рублей из-за невыполнения обязательств по более чем 60 договорам. Позже сумма выросла до 37 миллиардов рублей - это перечисленные "ВБ Девелопмент" авансы для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, поясняли в РВБ, отмечая, что "ВБ Девелопмент" не предоставил никаких документов, подтверждающих оказание услуг и выполнение работ на эту сумму.
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