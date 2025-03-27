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В проект соглашения США и Украины по ресурсам включили все ископаемые

В проект соглашения США и Украины по ресурсам включили все ископаемые - 27.03.2025, ПРАЙМ

В проект соглашения США и Украины по ресурсам включили все ископаемые

В проект соглашения между США и Украиной по ресурсам войдут все наименования ископаемых, в том числе нефть и газ. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T12:34+0300

2025-03-27T12:34+0300

2025-03-27T13:24+0300

энергетика

сша

украина

ископаемые

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В проект соглашения между США и Украиной по ресурсам войдут все наименования ископаемых, в том числе нефть и газ. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк."Речь уже идет обо всех ископаемых. То есть там и нефть, и газ, и новые, и существующие. По всей территории Украины. Речь о добыче и государственными и частными кампаниями", - отметил парламентарий в своем Telegram-канале.Предполагается, что проект соглашения будет бессрочным.Железняк также добавил, что это соглашение не в пользу Украины. Он утверждает, что получил документ от украинских чиновников, который представляет собой 58 страниц, датированных 23 марта. Тем не менее, полученные сведения не являются окончательным документом, заметил он.Он также добавил, что соглашение Украины и США по недрам предполагает, что Соединенный Штаты получают первоочередное право на выплаты из совместного фонда восстановления. Кроме того, проект предполагает, что управлять их разработкой будут пять человек, включая трех представителей Соединенных Штатов с правом вето.Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в области редкоземельных металлов.

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сша, украина, ископаемые