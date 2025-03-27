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Италия оценила решение России вернуть Ariston контроль над "дочкой" - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Италия оценила решение России вернуть Ariston контроль над "дочкой"
Италия оценила решение России вернуть Ariston контроль над "дочкой" - 27.03.2025, ПРАЙМ
Италия оценила решение России вернуть Ariston контроль над "дочкой"
Италия положительно оценивает решение России вернуть Ariston контроль над российским дочерним предприятием, говорится в заявлении МИД страны. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T11:34+0300
2025-03-27T11:34+0300
экономика
россия
италия
бизнес
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РИМ, 27 мар – ПРАЙМ. Италия положительно оценивает решение России вернуть Ariston контроль над российским дочерним предприятием, говорится в заявлении МИД страны. Бизнес итальянской Ariston в России выведен из временного управления структуры "Газпрома", следует из указа президента России Владимира Путина. В апреле прошлого года Путин передал российскую "дочку" Ariston "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы". "Министерство иностранных дел положительно оценивает решение Российской Федерации вернуть компании Ariston управление производственным предприятием, расположенным в Ленинградской области", - говорится в сообщении. Итальянская компания Ariston Group выразила удовлетворение решением России вернуть ей контроль над российским дочерним предприятием и считает его признанием за десятилетия инвестицией в РФ, говорится в заявлении исполнительного директора Паоло Мерлони. Согласно коммюнике, РФ восстановила Ariston Holding N.V. во владении и полном управлении акциями своей российской дочерней компании ООО "Аристон Термо Рус".
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россия, италия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, Бизнес
11:34 27.03.2025
 
Италия оценила решение России вернуть Ariston контроль над "дочкой"

Италия положительно оценивает решение вернуть Ariston контроль над "дочкой" в РФ

© fotolia.com / Fred%Флаг Италии
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© fotolia.com / Fred
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РИМ, 27 мар – ПРАЙМ. Италия положительно оценивает решение России вернуть Ariston контроль над российским дочерним предприятием, говорится в заявлении МИД страны.
Бизнес итальянской Ariston в России выведен из временного управления структуры "Газпрома", следует из указа президента России Владимира Путина. В апреле прошлого года Путин передал российскую "дочку" Ariston "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы".
"Министерство иностранных дел положительно оценивает решение Российской Федерации вернуть компании Ariston управление производственным предприятием, расположенным в Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Итальянская компания Ariston Group выразила удовлетворение решением России вернуть ей контроль над российским дочерним предприятием и считает его признанием за десятилетия инвестицией в РФ, говорится в заявлении исполнительного директора Паоло Мерлони. Согласно коммюнике, РФ восстановила Ariston Holding N.V. во владении и полном управлении акциями своей российской дочерней компании ООО "Аристон Термо Рус".
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