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Итоги саммитов придадут новый импульс развитию отношений России и Китая - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Итоги саммитов придадут новый импульс развитию отношений России и Китая
Итоги саммитов придадут новый импульс развитию отношений России и Китая - 27.03.2025, ПРАЙМ
Итоги саммитов придадут новый импульс развитию отношений России и Китая
Итоги саммитов России и КНР в мае и сентябре придадут новый импульс развитию связей между двумя странами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T06:19+0300
2025-03-27T06:19+0300
россия
экономика
китай
кнр
рф
алексей оверчук
сергей лавров
си цзиньпин
госсовет
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БОАО (КНР), 27 мар - ПРАЙМ. Итоги саммитов России и КНР в мае и сентябре придадут новый импульс развитию связей между двумя странами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "В привязке к юбилейным торжествам по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне планируются взаимные визиты председателя КНР в Москву в мае и президента РФ в Китай в сентябре. Уверен, что итоги саммитов придадут новый импульс двустороннему развитию связей между нашими странами, укрепят наши отношения", - заявил Оверчук на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. По словам российского вице-премьера, глубоко доверительный диалог глав двух государств является направляющим для развития отношений России и Китая. Оверчук назвал также Китай главным партнером России. "Дальнейшее укрепление стратегического всеобъемлющего партнерства отвечает национальным интересам нашей страны", - подчеркнул Оверчук. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву в привязке к Дню Победы 9 мая, а российский лидер Владимир Путин посетит Китай к дате 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа - начале сентября.
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россия, китай, кнр, рф, алексей оверчук, сергей лавров, си цзиньпин, госсовет
РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, КНР, РФ, Алексей Оверчук, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, Госсовет
06:19 27.03.2025
 
Итоги саммитов придадут новый импульс развитию отношений России и Китая

Вице-премьер Оверчук: итоги саммитов придадут новый импульс развитию отношений с Китаем

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БОАО (КНР), 27 мар - ПРАЙМ. Итоги саммитов России и КНР в мае и сентябре придадут новый импульс развитию связей между двумя странами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"В привязке к юбилейным торжествам по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне планируются взаимные визиты председателя КНР в Москву в мае и президента РФ в Китай в сентябре. Уверен, что итоги саммитов придадут новый импульс двустороннему развитию связей между нашими странами, укрепят наши отношения", - заявил Оверчук на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.
По словам российского вице-премьера, глубоко доверительный диалог глав двух государств является направляющим для развития отношений России и Китая.
Оверчук назвал также Китай главным партнером России.
"Дальнейшее укрепление стратегического всеобъемлющего партнерства отвечает национальным интересам нашей страны", - подчеркнул Оверчук.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву в привязке к Дню Победы 9 мая, а российский лидер Владимир Путин посетит Китай к дате 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа - начале сентября.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙКНРРФАлексей ОверчукСергей ЛавровСи ЦзиньпинГоссовет
 
 
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