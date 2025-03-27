Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/japonija-856142815.html
Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США
Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США - 27.03.2025, ПРАЙМ
Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США
Япония может рассмотреть "соответствующие меры" в ответ на введение 25-процентных пошлин на автомобили, произведенные за пределами США, заявил на слушаниях в... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T04:54+0300
2025-03-27T04:54+0300
экономика
мировая экономика
сша
япония
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856142815.jpg?1743040469
ТОКИО, 27 мар – ПРАЙМ. Япония может рассмотреть "соответствующие меры" в ответ на введение 25-процентных пошлин на автомобили, произведенные за пределами США, заявил на слушаниях в парламенте японский премьер Сигэру Исиба. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "После объявления сегодня (о пошлинах на автомобили, не произведенные в США – ред.) я также считаю, что необходимо думать о соответствующих мерах. Само собой разумеется, что будут рассматриваться различные варианты", - сказал Исиба, отвечая на вопрос депутата от оппозиции о том, будет ли Япония рассматривать ответные меры в отношении США по примеру других стран. При этом Исиба заявил, что Япония как основной инвестор в США, создающий рабочие места и выплачивающий самые высокие зарплаты, продолжит работу с американским правительством, и заверил, что понимание американской стороны заметно продвинулось в этом вопросе. "Но при этом мы рассматриваем различные варианты мер. Как вариант выбора это (введение ответных пошлин или мер со стороны Японии – ред.) существует", - сказал премьер-министр. Депутат от оппозиции также отметила, что повышение пошлин на японские автомобили с нынешних 2,5% до 25%, по ее мнению, является нарушением внешнеторговой конвенции, заключенной между США и Японией во время первого президентского срока Дональда Трампа. В настоящее время пошлины на японские автомобили в США составляют 2,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, япония, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп
04:54 27.03.2025
 
Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США

Премьер Исиба: Япония может рассмотреть ответные меры в ответ на введение пошлин в США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 27 мар – ПРАЙМ. Япония может рассмотреть "соответствующие меры" в ответ на введение 25-процентных пошлин на автомобили, произведенные за пределами США, заявил на слушаниях в парламенте японский премьер Сигэру Исиба.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
"После объявления сегодня (о пошлинах на автомобили, не произведенные в США – ред.) я также считаю, что необходимо думать о соответствующих мерах. Само собой разумеется, что будут рассматриваться различные варианты", - сказал Исиба, отвечая на вопрос депутата от оппозиции о том, будет ли Япония рассматривать ответные меры в отношении США по примеру других стран.
При этом Исиба заявил, что Япония как основной инвестор в США, создающий рабочие места и выплачивающий самые высокие зарплаты, продолжит работу с американским правительством, и заверил, что понимание американской стороны заметно продвинулось в этом вопросе.
"Но при этом мы рассматриваем различные варианты мер. Как вариант выбора это (введение ответных пошлин или мер со стороны Японии – ред.) существует", - сказал премьер-министр.
Депутат от оппозиции также отметила, что повышение пошлин на японские автомобили с нынешних 2,5% до 25%, по ее мнению, является нарушением внешнеторговой конвенции, заключенной между США и Японией во время первого президентского срока Дональда Трампа.
В настоящее время пошлины на японские автомобили в США составляют 2,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЯПОНИЯДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала