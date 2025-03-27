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Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США

Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США - 27.03.2025, ПРАЙМ

Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США

Япония может рассмотреть "соответствующие меры" в ответ на введение 25-процентных пошлин на автомобили, произведенные за пределами США, заявил на слушаниях в... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T04:54+0300

2025-03-27T04:54+0300

2025-03-27T04:54+0300

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ТОКИО, 27 мар – ПРАЙМ. Япония может рассмотреть "соответствующие меры" в ответ на введение 25-процентных пошлин на автомобили, произведенные за пределами США, заявил на слушаниях в парламенте японский премьер Сигэру Исиба. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "После объявления сегодня (о пошлинах на автомобили, не произведенные в США – ред.) я также считаю, что необходимо думать о соответствующих мерах. Само собой разумеется, что будут рассматриваться различные варианты", - сказал Исиба, отвечая на вопрос депутата от оппозиции о том, будет ли Япония рассматривать ответные меры в отношении США по примеру других стран. При этом Исиба заявил, что Япония как основной инвестор в США, создающий рабочие места и выплачивающий самые высокие зарплаты, продолжит работу с американским правительством, и заверил, что понимание американской стороны заметно продвинулось в этом вопросе. "Но при этом мы рассматриваем различные варианты мер. Как вариант выбора это (введение ответных пошлин или мер со стороны Японии – ред.) существует", - сказал премьер-министр. Депутат от оппозиции также отметила, что повышение пошлин на японские автомобили с нынешних 2,5% до 25%, по ее мнению, является нарушением внешнеторговой конвенции, заключенной между США и Японией во время первого президентского срока Дональда Трампа. В настоящее время пошлины на японские автомобили в США составляют 2,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.

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мировая экономика, сша, япония, дональд трамп