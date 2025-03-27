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В Японии выразили сожаление из-за введенных США пошлин на автомобили

В Японии выразили сожаление из-за введенных США пошлин на автомобили - 27.03.2025, ПРАЙМ

В Японии выразили сожаление из-за введенных США пошлин на автомобили

Введение Вашингтоном 25-процентных пошлин на автомобили, не произведенные в США, вызывает "крайнее сожаление", заявил на пресс-конференции в Токио генеральный... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T06:09+0300

2025-03-27T06:09+0300

2025-03-27T06:09+0300

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ТОКИО, 27 мар – ПРАЙМ. Введение Вашингтоном 25-процентных пошлин на автомобили, не произведенные в США, вызывает "крайнее сожаление", заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "Вызывает крайнее сожаление, что правительство США распространило на Японию действие пошлин на автомобили и запчасти. С 2019 года Япония является крупнейшим инвестором в США, японские предприятия вносят огромный вклад в американскую экономику. В особенности, японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов, предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Принятые США крупномасштабные ограничительные меры окажут большое влияние на японо-американские экономические отношения, а также на мировую экономику, на всю систему внешней торговли", - сказал Хаяси. Он отметил, что Япония до сих пор проводила и проводит работу с тем, чтобы довести до американской стороны, что распространения пошлин на японские машины и запчасти "не должно быть". "В связи с введенными мерами мы вновь обратились к американскому правительству, выразив свое крайнее сожаление, и настоятельно потребовали исключить Японию из действия этих мер", - сказал Хаяси. Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что страна может рассмотреть "соответствующие меры" в ответ на введение пошлин. В то же время он подчеркнул, что Токио продолжит доводить до понимания американской стороны, что пошлины не должны распространяться на Японию из-за ее большого вклада в экономику США. В настоящее время пошлины на японские автомобили в США составляют 2,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.

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мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп