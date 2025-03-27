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Кабмин обсудит закон о праве вдов участников СВО использовать их машины

Кабмин обсудит закон о праве вдов участников СВО использовать их машины - 27.03.2025, ПРАЙМ

Кабмин обсудит закон о праве вдов участников СВО использовать их машины

Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект закона, согласно которому вдовы и вдовцы участников специальной военной операции смогут использовать... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T00:19+0300

2025-03-27T00:19+0300

2025-03-27T00:19+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект закона, согласно которому вдовы и вдовцы участников специальной военной операции смогут использовать транспортные средства их супругов до принятия наследства, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законопроект направлен на внесение в законодательство Российской Федерации изменений, позволяющих вдовам (вдовцам) участников специальной военной операции продолжить в период до принятия наследства использовать транспортные средства, владельцами которых являлись их супруги", - говорится в сообщении.

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