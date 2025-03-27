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Кабмин рассмотрит проект о индикаторах риска при госземконтроле

Кабмин рассмотрит проект о индикаторах риска при госземконтроле - 27.03.2025, ПРАЙМ

Кабмин рассмотрит проект о индикаторах риска при госземконтроле

Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на наделение Минприроды полномочием по утверждению индикаторов риска... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T00:19+0300

2025-03-27T00:19+0300

2025-03-27T00:19+0300

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минприроды

росприроднадзор

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на наделение Минприроды полномочием по утверждению индикаторов риска обязательных требований при государственном земельном контроле, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №1219 (в части внесения изменения в положение о министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации). Проект акта направлен на наделение Минприроды России полномочием по утверждению индикаторов риска нарушения обязательных требований, применяемых Росприроднадзором при осуществлении федерального государственного земельного контроля", - говорится в сообщении.

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