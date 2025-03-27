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Кабмин рассмотрит проект о индикаторах риска при госземконтроле
Кабмин рассмотрит проект о индикаторах риска при госземконтроле - 27.03.2025, ПРАЙМ
Кабмин рассмотрит проект о индикаторах риска при госземконтроле
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на наделение Минприроды полномочием по утверждению индикаторов риска... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T00:19+0300
2025-03-27T00:19+0300
2025-03-27T00:19+0300
экономика
россия
общество
москва
минприроды
росприроднадзор
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на наделение Минприроды полномочием по утверждению индикаторов риска обязательных требований при государственном земельном контроле, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №1219 (в части внесения изменения в положение о министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации). Проект акта направлен на наделение Минприроды России полномочием по утверждению индикаторов риска нарушения обязательных требований, применяемых Росприроднадзором при осуществлении федерального государственного земельного контроля", - говорится в сообщении.
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россия, общество , москва, минприроды, росприроднадзор
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Минприроды, Росприроднадзор
Кабмин рассмотрит проект о индикаторах риска при госземконтроле
Правительство рассмотрит проект о индикаторах риска нарушений при госземконтроле
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на наделение Минприроды полномочием по утверждению индикаторов риска обязательных требований при государственном земельном контроле, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №1219 (в части внесения изменения в положение о министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации). Проект акта направлен на наделение Минприроды России полномочием по утверждению индикаторов риска нарушения обязательных требований, применяемых Росприроднадзором при осуществлении федерального государственного земельного контроля", - говорится в сообщении.