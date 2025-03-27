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Кабмин рассмотрит проект о блокировке денег, полученных преступным путем
Кабмин рассмотрит проект о блокировке денег, полученных преступным путем - 27.03.2025, ПРАЙМ
Кабмин рассмотрит проект о блокировке денег, полученных преступным путем
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T00:19+0300
2025-03-27T00:19+0300
2025-03-27T00:19+0300
экономика
финансы
россия
москва
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью противодействия терроризму, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"... Законопроект направлен на совершенствование системы замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества как одного из элементов государственной системы противодействия терроризму и применения специальных экономических мер", - говорится в сообщении о повестке заседания.
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финансы, россия, москва
Экономика, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА
Кабмин рассмотрит проект о блокировке денег, полученных преступным путем
Правительство рассмотрит проект о блокировке денег, полученных преступным путем
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью противодействия терроризму, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"... Законопроект направлен на совершенствование системы замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества как одного из элементов государственной системы противодействия терроризму и применения специальных экономических мер", - говорится в сообщении о повестке заседания.