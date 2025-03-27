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Канадский премьер заявил, что США никогда не будут владеть Канадой
Канадский премьер заявил, что США никогда не будут владеть Канадой - 27.03.2025, ПРАЙМ
Канадский премьер заявил, что США никогда не будут владеть Канадой
Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что США никогда не будут владеть Канадой и что Оттава намерена противостоять любым попыткам ослабить ее. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T22:19+0300
2025-03-27T22:19+0300
2025-03-27T22:19+0300
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ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что США никогда не будут владеть Канадой и что Оттава намерена противостоять любым попыткам ослабить ее. "Я отвергаю любые попытки ослабить Канаду, измотать нас, сломить нас, чтобы Америка могла владеть нами. Этого никогда не произойдет, и нашим ответом на последние пошлины станет борьба, защита и укрепление", - сообщил он. Трансляцию вел телеканал Global News.
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сша, марк карни, канада
Канадский премьер заявил, что США никогда не будут владеть Канадой
Канадский премьер Карни заявил, что США никогда не будут владеть Канадой
ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что США никогда не будут владеть Канадой и что Оттава намерена противостоять любым попыткам ослабить ее.
"Я отвергаю любые попытки ослабить Канаду, измотать нас, сломить нас, чтобы Америка могла владеть нами. Этого никогда не произойдет, и нашим ответом на последние пошлины станет борьба, защита и укрепление", - сообщил он. Трансляцию вел телеканал Global News.
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