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Канадский премьер заявил, что США никогда не будут владеть Канадой - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Канадский премьер заявил, что США никогда не будут владеть Канадой
Канадский премьер заявил, что США никогда не будут владеть Канадой - 27.03.2025, ПРАЙМ
Канадский премьер заявил, что США никогда не будут владеть Канадой
Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что США никогда не будут владеть Канадой и что Оттава намерена противостоять любым попыткам ослабить ее. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T22:19+0300
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сша
марк карни
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ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что США никогда не будут владеть Канадой и что Оттава намерена противостоять любым попыткам ослабить ее. "Я отвергаю любые попытки ослабить Канаду, измотать нас, сломить нас, чтобы Америка могла владеть нами. Этого никогда не произойдет, и нашим ответом на последние пошлины станет борьба, защита и укрепление", - сообщил он. Трансляцию вел телеканал Global News.
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сша, марк карни, канада
США, Марк Карни, КАНАДА
22:19 27.03.2025
 
Канадский премьер заявил, что США никогда не будут владеть Канадой

Канадский премьер Карни заявил, что США никогда не будут владеть Канадой

© Фото : Official social media page of Mark Carney24-й премьер-министр Канады Марк Карни
24-й премьер-министр Канады Марк Карни - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : Official social media page of Mark Carney
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ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что США никогда не будут владеть Канадой и что Оттава намерена противостоять любым попыткам ослабить ее.
"Я отвергаю любые попытки ослабить Канаду, измотать нас, сломить нас, чтобы Америка могла владеть нами. Этого никогда не произойдет, и нашим ответом на последние пошлины станет борьба, защита и укрепление", - сообщил он. Трансляцию вел телеканал Global News.
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США обвинили Канаду в нарушении правил ВТО
25 марта, 23:23
 
СШАМарк КарниКАНАДА
 
 
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