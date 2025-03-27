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Канада перестроит экономику из-за политики Трампа, заявил премьер - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/karni-856176358.html
Канада перестроит экономику из-за политики Трампа, заявил премьер
Канада перестроит экономику из-за политики Трампа, заявил премьер - 27.03.2025, ПРАЙМ
Канада перестроит экономику из-за политики Трампа, заявил премьер
Канада намерена радикально пересмотреть свою экономическую стратегию на фоне протекционистской политики США, заявил премьер-министр Марк Карни, подчеркнув, что... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T22:24+0300
2025-03-27T22:24+0300
экономика
канада
сша
марк карни
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Канада намерена радикально пересмотреть свою экономическую стратегию на фоне протекционистской политики США, заявил премьер-министр Марк Карни, подчеркнув, что "эпоха прежних отношений с Америкой закончилась". "Мы больше не можем полагаться на торговые отношения с США так, как раньше", — заявил Карни на пресс-конференции. Он подчеркнул, что Канада "сократит экономическую зависимость от американского рынка и переориентирует свою торговлю на другие регионы мира". По его словам, правительство уже приступило к выстраиванию независимых цепочек поставок внутри страны. "Мы создадим полностью канадскую сеть поставок для автопрома — от компонентов до стали, алюминия и критически важных минералов", — сказал Карни. "Сегодня мы также обязались разработать аналогичные стратегии в других секторах, которые оказались под угрозой из-за тарифов президента Трампа", — добавил он. Карни также сообщил, что в среду вечером президент США Дональд Трамп лично вышел на связь, чтобы договориться о телефонном разговоре. "Я ценю эту возможность обсудить, как мы можем защитить наших рабочих и построить сильную экономику", — отметил премьер.
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канада, сша, марк карни, дональд трамп
Экономика, КАНАДА, США, Марк Карни, Дональд Трамп
22:24 27.03.2025
 
Канада перестроит экономику из-за политики Трампа, заявил премьер

Карни: Канада перестроит экономику из-за политики Трампа, прежняя эпоха закончилась

© Фото : Official social media page of Mark Carney24-й премьер-министр Канады Марк Карни
24-й премьер-министр Канады Марк Карни - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : Official social media page of Mark Carney
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ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Канада намерена радикально пересмотреть свою экономическую стратегию на фоне протекционистской политики США, заявил премьер-министр Марк Карни, подчеркнув, что "эпоха прежних отношений с Америкой закончилась".
"Мы больше не можем полагаться на торговые отношения с США так, как раньше", — заявил Карни на пресс-конференции. Он подчеркнул, что Канада "сократит экономическую зависимость от американского рынка и переориентирует свою торговлю на другие регионы мира".
По его словам, правительство уже приступило к выстраиванию независимых цепочек поставок внутри страны. "Мы создадим полностью канадскую сеть поставок для автопрома — от компонентов до стали, алюминия и критически важных минералов", — сказал Карни.
24-й премьер-министр Канады Марк Карни - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Канадский премьер заявил, что США никогда не будут владеть Канадой
22:19
"Сегодня мы также обязались разработать аналогичные стратегии в других секторах, которые оказались под угрозой из-за тарифов президента Трампа", — добавил он.
Карни также сообщил, что в среду вечером президент США Дональд Трамп лично вышел на связь, чтобы договориться о телефонном разговоре. "Я ценю эту возможность обсудить, как мы можем защитить наших рабочих и построить сильную экономику", — отметил премьер.
 
ЭкономикаКАНАДАСШАМарк КарниДональд Трамп
 
 
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