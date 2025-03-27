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Канада перестроит экономику из-за политики Трампа, заявил премьер

Канада перестроит экономику из-за политики Трампа, заявил премьер - 27.03.2025, ПРАЙМ

Канада перестроит экономику из-за политики Трампа, заявил премьер

Канада намерена радикально пересмотреть свою экономическую стратегию на фоне протекционистской политики США, заявил премьер-министр Марк Карни, подчеркнув, что... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T22:24+0300

2025-03-27T22:24+0300

2025-03-27T22:24+0300

экономика

канада

сша

марк карни

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Канада намерена радикально пересмотреть свою экономическую стратегию на фоне протекционистской политики США, заявил премьер-министр Марк Карни, подчеркнув, что "эпоха прежних отношений с Америкой закончилась". "Мы больше не можем полагаться на торговые отношения с США так, как раньше", — заявил Карни на пресс-конференции. Он подчеркнул, что Канада "сократит экономическую зависимость от американского рынка и переориентирует свою торговлю на другие регионы мира". По его словам, правительство уже приступило к выстраиванию независимых цепочек поставок внутри страны. "Мы создадим полностью канадскую сеть поставок для автопрома — от компонентов до стали, алюминия и критически важных минералов", — сказал Карни. "Сегодня мы также обязались разработать аналогичные стратегии в других секторах, которые оказались под угрозой из-за тарифов президента Трампа", — добавил он. Карни также сообщил, что в среду вечером президент США Дональд Трамп лично вышел на связь, чтобы договориться о телефонном разговоре. "Я ценю эту возможность обсудить, как мы можем защитить наших рабочих и построить сильную экономику", — отметил премьер.

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канада, сша, марк карни, дональд трамп