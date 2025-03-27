https://1prime.ru/20250327/karty-856146992.html

Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов

Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов - 27.03.2025, ПРАЙМ

Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов

Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя право на прямую приостановку операций банковских клиентов. Об этом в интервью РБК сообщил замглавы... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T09:37+0300

2025-03-27T09:37+0300

2025-03-27T09:37+0300

экономика

россия

росфинмониторинг

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/44/841404401_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e9a678fb81d5adafec041e89ef4aa09e.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя право на прямую приостановку операций банковских клиентов. Об этом в интервью РБК сообщил замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд."Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным", - отметил собеседник издания.Негляд заметил, организаторов преступных сетей будут искать, их финансовые связи будут блокированы, а сами организаторы будут привлечены к ответственности. Одной из важных мер, которая поможет достичь этой цели, является право Росфинмониторинга приостанавливать операции с денежными средствами на срок до 10 дней, если есть подозрение в отмывании денег.

https://1prime.ru/20250323/dropper-856022375.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росфинмониторинг