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Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов
Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов - 27.03.2025, ПРАЙМ
Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов
Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя право на прямую приостановку операций банковских клиентов. Об этом в интервью РБК сообщил замглавы... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T09:37+0300
2025-03-27T09:37+0300
экономика
россия
росфинмониторинг
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя право на прямую приостановку операций банковских клиентов. Об этом в интервью РБК сообщил замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд."Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным", - отметил собеседник издания.Негляд заметил, организаторов преступных сетей будут искать, их финансовые связи будут блокированы, а сами организаторы будут привлечены к ответственности. Одной из важных мер, которая поможет достичь этой цели, является право Росфинмониторинга приостанавливать операции с денежными средствами на срок до 10 дней, если есть подозрение в отмывании денег.
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россия, росфинмониторинг
Экономика, РОССИЯ, Росфинмониторинг
09:37 27.03.2025
 
Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов

РБК: Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать карты дропперов

© Unsplash/Georgi DyulgerovБанковские карты
Банковские карты
© Unsplash/Georgi Dyulgerov
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя право на прямую приостановку операций банковских клиентов. Об этом в интервью РБК сообщил замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд.
"Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным", - отметил собеседник издания.
Негляд заметил, организаторов преступных сетей будут искать, их финансовые связи будут блокированы, а сами организаторы будут привлечены к ответственности. Одной из важных мер, которая поможет достичь этой цели, является право Росфинмониторинга приостанавливать операции с денежными средствами на срок до 10 дней, если есть подозрение в отмывании денег.
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