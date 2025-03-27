https://1prime.ru/20250327/khurgada-856164852.html

Пять россиян погибли при крушении батискафа у побережья Хургады

Пять россиян погибли при крушении батискафа у побережья Хургады - 27.03.2025, ПРАЙМ

Пять россиян погибли при крушении батискафа у побережья Хургады

Шесть человек, включая пятерых граждан России, погибли при крушении прогулочного батискафа близ побережья египетского курорта Хургада. Об этом агентству РИА... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T16:22+0300

2025-03-27T16:22+0300

2025-03-27T16:22+0300

происшествия

россия

хургада

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КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. Шесть человек, включая пятерых граждан России, погибли при крушении прогулочного батискафа близ побережья египетского курорта Хургада. Об этом агентству РИА Новости заявил источник в управлении скорой помощи Египта. "Среди погибших - пять россиян. Личность еще одного погибшего не установлена", - отметил собеседник издания.Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что шесть человек, включая пять иностранцев, погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна.

https://1prime.ru/20250327/batiskaf-856163835.html

хургада

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россия, хургада