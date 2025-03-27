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Пять россиян погибли при крушении батискафа у побережья Хургады - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Пять россиян погибли при крушении батискафа у побережья Хургады
Пять россиян погибли при крушении батискафа у побережья Хургады - 27.03.2025, ПРАЙМ
Пять россиян погибли при крушении батискафа у побережья Хургады
Шесть человек, включая пятерых граждан России, погибли при крушении прогулочного батискафа близ побережья египетского курорта Хургада. Об этом агентству РИА... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T16:22+0300
2025-03-27T16:22+0300
происшествия
россия
хургада
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КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. Шесть человек, включая пятерых граждан России, погибли при крушении прогулочного батискафа близ побережья египетского курорта Хургада. Об этом агентству РИА Новости заявил источник в управлении скорой помощи Египта. "Среди погибших - пять россиян. Личность еще одного погибшего не установлена", - отметил собеседник издания.Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что шесть человек, включая пять иностранцев, погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна.
https://1prime.ru/20250327/batiskaf-856163835.html
хургада
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россия, хургада
Происшествия, РОССИЯ, Хургада
16:22 27.03.2025
 
Пять россиян погибли при крушении батискафа у побережья Хургады

Шесть человек, включая пятерых россиян погибли при крушении батискафа в Хургаде

© РИА Новости . Юрий Сомов | Перейти в медиабанкХургада, Египет
Хургада, Египет - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Юрий Сомов
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КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. Шесть человек, включая пятерых граждан России, погибли при крушении прогулочного батискафа близ побережья египетского курорта Хургада. Об этом агентству РИА Новости заявил источник в управлении скорой помощи Египта.
"Среди погибших - пять россиян. Личность еще одного погибшего не установлена", - отметил собеседник издания.
Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.
Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что шесть человек, включая пять иностранцев, погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна.
Флаг Египта - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около Хургады
15:54
 
ПроисшествияРОССИЯХургада
 
 
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