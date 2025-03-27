https://1prime.ru/20250327/khurgada-856176783.html

В больницах Хургады после ЧП с батискафом остаются семь россиян

В больницах Хургады после ЧП с батискафом остаются семь россиян - 27.03.2025, ПРАЙМ

В больницах Хургады после ЧП с батискафом остаются семь россиян

В больницах египетской Хургады после инцидента с батискафом остаются семь россиян, в том числе пять несовершеннолетних, сообщило российское генконсульство. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T23:03+0300

2025-03-27T23:03+0300

2025-03-27T23:03+0300

происшествия

хургада

египет

туризм

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КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. В больницах египетской Хургады после инцидента с батискафом остаются семь россиян, в том числе пять несовершеннолетних, сообщило российское генконсульство."На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних", - сообщили в диппредставительстве.По словам врачей, состояние пострадавших не вызывает опасений.

https://1prime.ru/20250327/batiskaf-856169052.html

хургада

египет

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хургада, египет, туризм