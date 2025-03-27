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В больницах Хургады после ЧП с батискафом остаются семь россиян
В больницах Хургады после ЧП с батискафом остаются семь россиян - 27.03.2025, ПРАЙМ
В больницах Хургады после ЧП с батискафом остаются семь россиян
В больницах египетской Хургады после инцидента с батискафом остаются семь россиян, в том числе пять несовершеннолетних, сообщило российское генконсульство. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T23:03+0300
2025-03-27T23:03+0300
2025-03-27T23:03+0300
происшествия
хургада
египет
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КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. В больницах египетской Хургады после инцидента с батискафом остаются семь россиян, в том числе пять несовершеннолетних, сообщило российское генконсульство."На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних", - сообщили в диппредставительстве.По словам врачей, состояние пострадавших не вызывает опасений.
https://1prime.ru/20250327/batiskaf-856169052.html
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хургада, египет, туризм
Происшествия, Хургада, ЕГИПЕТ, Туризм
В больницах Хургады после ЧП с батискафом остаются семь россиян
В больницах Хургады после инцидента с батискафом остаются семь россиян
КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. В больницах египетской Хургады после инцидента с батискафом остаются семь россиян, в том числе пять несовершеннолетних, сообщило российское генконсульство.
"На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних", - сообщили в диппредставительстве.
По словам врачей, состояние пострадавших не вызывает опасений.
Число погибших при крушении батискафа близ Хургады россиян выросло до 6