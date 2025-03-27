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В Киеве заявили, что нужно изменить законы для соглашения с США по ресурсам

В Киеве заявили, что нужно изменить законы для соглашения с США по ресурсам - 27.03.2025, ПРАЙМ

В Киеве заявили, что нужно изменить законы для соглашения с США по ресурсам

Киеву предстоит кропотливая работа по внесению изменений в законодательство в связи с готовящимся соглашением с США по ресурсам Украины, заявил замглавы офиса... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T14:10+0300

2025-03-27T14:10+0300

2025-03-27T14:10+0300

экономика

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Киеву предстоит кропотливая работа по внесению изменений в законодательство в связи с готовящимся соглашением с США по ресурсам Украины, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. "Насколько мы понимаем, американская сторона готовит соответствующие предложения и проект договора, но украинская должна также очень подробно его проанализировать. Должны работать соответствующие специалисты: экономисты финансисты, юристы, ведь этот договор уже точно будет подлежать ратификации (в парламентах Украины и США – ред.)… Он (договор – ред.), очевидно, потребует изменения ряда законодательных актов в Украине. Это тяжелая кропотливая работа", - сказал Жовква в интервью агентству Укринформ. Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп