Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская делегация вылетела в Китай на Боаоский азиатский форум - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/kitaj-856139927.html
Российская делегация вылетела в Китай на Боаоский азиатский форум
Российская делегация вылетела в Китай на Боаоский азиатский форум - 27.03.2025, ПРАЙМ
Российская делегация вылетела в Китай на Боаоский азиатский форум
Российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком вылетела в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме, передает... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T00:16+0300
2025-03-27T00:16+0300
экономика
мировая экономика
хайнань
пакистан
рф
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856139927.jpg?1743023800
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком вылетела в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме, передает корреспондент РИА Новости. Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", проходит 25-28 марта в Боао на китайском острове Хайнань. В форуме принимают участие представители правительств и бизнеса большинства азиатских стран. "По Пакистану: мы будем говорить о двусторонних отношениях, потому что там активизация пошла очень хорошая с ними после визита в прошлом году. Наши делегации экспертного уровня тоже уже работают, поэтому есть о чем поговорить", - рассказал журналистам Оверчук о своих планах. Он отметил, что на самом форуме представит российское видение формирования Большого евразийского партнерства. "Двадцать восьмого с утра я планирую выступить на панели, посвященной вопросам экономической безопасности и создания комфортной среды для ведения бизнеса. Буду говорить насчет интеграционных проектов, о нашем видении формирования Большого евразийского партнерства", - рассказал Оверчук. По его словам, вопросы создания альтернативной платежной системы БРИКС, как и расчетов в целом, поднимать не планируют. В секретариате заместителя председателя правительства РФ уточнили, что у Оверчука запланировано выступление на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности", а также ряд рабочих встреч с руководством КНР и государств, участвующих в мероприятиях форума.
хайнань
пакистан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, хайнань, пакистан, рф, алексей оверчук
Экономика, Мировая экономика, Хайнань, ПАКИСТАН, РФ, Алексей Оверчук
00:16 27.03.2025
 
Российская делегация вылетела в Китай на Боаоский азиатский форум

Вице-премьер Оверчук вылетел в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком вылетела в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", проходит 25-28 марта в Боао на китайском острове Хайнань. В форуме принимают участие представители правительств и бизнеса большинства азиатских стран.
"По Пакистану: мы будем говорить о двусторонних отношениях, потому что там активизация пошла очень хорошая с ними после визита в прошлом году. Наши делегации экспертного уровня тоже уже работают, поэтому есть о чем поговорить", - рассказал журналистам Оверчук о своих планах.
Он отметил, что на самом форуме представит российское видение формирования Большого евразийского партнерства.
"Двадцать восьмого с утра я планирую выступить на панели, посвященной вопросам экономической безопасности и создания комфортной среды для ведения бизнеса. Буду говорить насчет интеграционных проектов, о нашем видении формирования Большого евразийского партнерства", - рассказал Оверчук.
По его словам, вопросы создания альтернативной платежной системы БРИКС, как и расчетов в целом, поднимать не планируют.
В секретариате заместителя председателя правительства РФ уточнили, что у Оверчука запланировано выступление на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности", а также ряд рабочих встреч с руководством КНР и государств, участвующих в мероприятиях форума.
 
ЭкономикаМировая экономикаХайнаньПАКИСТАНРФАлексей Оверчук
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала