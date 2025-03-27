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Российская делегация вылетела в Китай на Боаоский азиатский форум

Российская делегация вылетела в Китай на Боаоский азиатский форум - 27.03.2025, ПРАЙМ

Российская делегация вылетела в Китай на Боаоский азиатский форум

Российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком вылетела в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме, передает... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T00:16+0300

2025-03-27T00:16+0300

2025-03-27T00:16+0300

экономика

мировая экономика

хайнань

пакистан

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алексей оверчук

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком вылетела в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме, передает корреспондент РИА Новости. Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", проходит 25-28 марта в Боао на китайском острове Хайнань. В форуме принимают участие представители правительств и бизнеса большинства азиатских стран. "По Пакистану: мы будем говорить о двусторонних отношениях, потому что там активизация пошла очень хорошая с ними после визита в прошлом году. Наши делегации экспертного уровня тоже уже работают, поэтому есть о чем поговорить", - рассказал журналистам Оверчук о своих планах. Он отметил, что на самом форуме представит российское видение формирования Большого евразийского партнерства. "Двадцать восьмого с утра я планирую выступить на панели, посвященной вопросам экономической безопасности и создания комфортной среды для ведения бизнеса. Буду говорить насчет интеграционных проектов, о нашем видении формирования Большого евразийского партнерства", - рассказал Оверчук. По его словам, вопросы создания альтернативной платежной системы БРИКС, как и расчетов в целом, поднимать не планируют. В секретариате заместителя председателя правительства РФ уточнили, что у Оверчука запланировано выступление на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности", а также ряд рабочих встреч с руководством КНР и государств, участвующих в мероприятиях форума.

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мировая экономика, хайнань, пакистан, рф, алексей оверчук